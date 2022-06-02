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社會 社會焦點 保障人權

殘忍！貓咪慘遭分屍放血、內臟掏空丟公園　台中警回應了

▲貓咪遺體疑被放血、肢解、內臟掏出，放置在立德公園內。（圖／截取自臉書）

記者白珈陽／台中報導

台中市太平區發生一起極其殘忍的疑似虐殺貓事件！上月28日清晨6時許，當地民眾在立德公園發現一具遭到肢解的貓屍，遺體甚至被剝皮、放血，連內臟都被挖出掏空，由於遺體被光明正大放在公園的走道上，民眾認為兇手明顯是想讓其他人發現，其意圖令人不寒而慄。轄區警方表示，已接獲相關報案，不排除是人為因素，目前正與動保單位共同調閱監視器，並在當地加強巡守，避免再度發生類似慘劇。

民眾在臉書社團《我要當流浪動物義工救援團隊》PO文指出，5月28日早上6時50分，太平區新高里立德公園發現一具疑遭人為虐殺的貓咪遺體，因現場無發現血跡，貓屍疑被放血處理，屍體經肢解、剝皮，內臟也被挖出，缺手缺腳的遺體連內臟一起被平放在公園走道。

▲▼ 。（圖／截取自Google Maps）

立德公園。示意圖。（圖／截取自Google Maps）

▲民眾認為，兇手將貓屍擺放在公園走道上，明顯是想讓其他人發現，其意圖令人不寒而慄。（圖／截取自臉書）

民眾表示，據動保局指出，公園附近的監視器在遺體被發現的前8個小時都沒看到可疑人士，所以他們懷疑，涉案者是公園附近住戶。

民眾表示，發生這件事前幾天下了好幾天大雨，他們猜想，會不會是貓咪跑到地下室躲雨，結果有人趁機放誘捕籠，導致現在的結果。

台中市太平警分局表示，當時報案民眾係現場以手機內圖片向員警說明，並指認現場相對位置。員警側面了解該貓隻為無主貓，全案受理後，除通報動保處協處外，並持續派員查訪及擴大調閱周邊監視器來釐清案情，警方也在當地設置巡邏箱加強巡守，防止類似事件發生。

警方表示，任何人不得惡意或無故騷擾、虐待或傷害動物行為，否則將依動物保護法受（處）理並通報動保單位移送偵辦。
 

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