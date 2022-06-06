　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄男陳屍燕巢偏僻小路　車內發現不明球狀玻璃瓶

▲高雄市燕巢區中民路發現有人陳屍車內 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市燕巢區中民路發現有人陳屍車內，鑑識人員已經抵達現場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市燕巢區偏遠較為沒有人煙的的中民路發生一名男子陳屍車內的情況，根據了解車門是全部反鎖的情況，不過現場也沒有燃燒廢氣、車內也未發現致命異物，所以目前警方還在釐清死亡原因。

初步了解這名死者是一名林務局的外包商人員，林務局的人員打電話找他卻沒有人接，東找西找才發現他已經陳屍在駕駛座位，救護人員抵達時已經沒有呼吸心跳，由於車內當時情況是反鎖，所以詳細死亡原因還要再調查。

►Hello Kitty「煙燻奶茶色」五層櫃也太美！

ET快訊
青少年首例！編劇15歲姪子染疫亡　指揮中心曝死因
快訊／今151死、中重症243人！8個月女嬰併敗血症死亡
快訊／本土52992「新北全台最多7703」！　各縣市分佈曝
快訊／今增151人死亡！　本土5萬2992例
LIVE／台灣「首例兒童MIS-C」　陳時中最新說明　
快訊／高雄男陳屍偏僻小路　車內發現不明球狀玻璃瓶
只讀1年！客運大叔每天跑10hrs「首戰國考就上榜」　必勝秘
特斯拉開槍男「動保10年」是這台　頂級版要價243萬！
內科男愛上援交妹！噴205萬贖身　她拿錢跑毒趴GG了
納豆術後認「只剩片段記憶」很痛苦！　依依眼眶紅了
疫情影響？6歲長胸部！　全球女孩「青春期提前」專家困惑
舊金山搶得8.8千萬！　劫匪來台擁女研究生當伴遊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄男陳屍燕巢偏僻小路　車內發現不明球狀玻璃瓶

2條臭青母先後爬上電車線慘死　不排除求偶釀悲劇

摸女客私處被通緝！色按摩師「原店繼續上班」　再對2女伸狼爪

玩立槳險遭海噬！綠島6人遇洋流帶離5百米　警消遙控救生圈救命

媽寶1個月瘋狂斗內百萬　老爸堵約會現場罵直播主「詐騙集團」

最美豆腐岬珍稀珊瑚礁被營釘穿身　網怒轟：劣質潛水客是老鼠屎

外地曾染疫女遊基隆突胸悶陷昏迷！　警一路開道送醫

快訊／好消息！台中遭撞準新娘手腳能動會比「1」

舊金山搶得8.8千萬！劫匪攜「冷錢包」來台　爽擁女研究生當伴遊

判刑4月不想坐牢拒檢更慘！警轟9槍制止　他逃25天落網下場曝

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

胡瓜「比倒V」遭籃籃罵！臉超無辜　她嚇爆：主持棒暫時還在XD

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

葛斯齊再爆林依晨「破壞行規」　氣了13年：不要得罪狗仔

Angelababy逼問「我跟楊冪誰好看？」　男星「高EQ幽默神解」被讚爆

快訊／高雄男陳屍燕巢偏僻小路　車內發現不明球狀玻璃瓶

2條臭青母先後爬上電車線慘死　不排除求偶釀悲劇

摸女客私處被通緝！色按摩師「原店繼續上班」　再對2女伸狼爪

玩立槳險遭海噬！綠島6人遇洋流帶離5百米　警消遙控救生圈救命

媽寶1個月瘋狂斗內百萬　老爸堵約會現場罵直播主「詐騙集團」

最美豆腐岬珍稀珊瑚礁被營釘穿身　網怒轟：劣質潛水客是老鼠屎

外地曾染疫女遊基隆突胸悶陷昏迷！　警一路開道送醫

快訊／好消息！台中遭撞準新娘手腳能動會比「1」

舊金山搶得8.8千萬！劫匪攜「冷錢包」來台　爽擁女研究生當伴遊

判刑4月不想坐牢拒檢更慘！警轟9槍制止　他逃25天落網下場曝

染疫率破10%「整體疫情往下」　陳時中：但南部還在升溫要續開病床

英女王「胸針控」傳遞重要意義　閱兵必戴御林軍徽鑽石款

「黃衫軍」大舉攻占明星賽票選榜單　王威晨破20萬票高居人氣王

妖鎳事件風波未平　港交所：LME遭索賠4.56億美元

中菲行5月營收年增36％　股東會8日登場、擬配息10.2元

玉山盃／前兄弟李志傑懂教滑球　驚訝兒子李軍增速8公里

青少年死亡首例！編劇15歲姪子染疫9天在校昏倒　指揮中心公布死因

今增151死、中重症243人！8個月女嬰染疫併敗血症死亡

快訊／本土52992「新北全台最多7703」！　各縣市分佈曝

快訊／今增151人死亡！本土增5萬2992例

載7大袋狂蠕動毒蛇放生　遭阻比丘尼怒嗆「加持過沒有毒」

社會熱門新聞

特斯拉男友人爆料　情侶檔嗆「你爸關我屁事」

特斯拉男遭起底「開槍累犯」　交車照、IG曝光

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

獨／特斯拉開槍男首發聲　還原開槍過程

快訊／特斯拉男到案　辯「槍已丟入海」

獨／你爸死了關我屁事　特斯拉被開槍男回應了

遭前男友軟禁性侵！她跳樓求救摔斷腿　忍痛爬到警局

汐止情侶遭輾雙亡！女友是大眼陶藝新秀陳子雲

特斯拉男開槍！宜蘭警掌握身分要辦了

獨／特斯拉男奔父喪被抓包嗨玩　笑曝「不悲傷」原因

轉院途中遭救護員猥褻！骨折男「整副被把玩」崩潰

性侵惡狼靠5招逃22年　2字曝不再犯案原因

他犯8件性侵案！通緝22年人間蒸發　逃亡生活曝

醫師娘揪4男上摩鐵　夫和小三拍婚紗也被抓包

更多熱門

相關新聞

特斯拉開槍男「動保10年」是這台

特斯拉開槍男「動保10年」是這台

聲稱爸爸過世、欲插隊充電憤而開BB槍的特斯拉男，在被鄉民肉搜後不僅社交平台曝光，車籍資料也被一併爆出，包括車牌號碼、出廠年份與動保設定（動保不等於車貸）等，而他的車型也被公開，正是特斯拉Model 3 Performance頂級款，在台售價為243.49萬元。

預防兒童染疫！中醫師：避免3種食物

預防兒童染疫！中醫師：避免3種食物

貪警入獄超狂消費力曝　檢續追不明財產

貪警入獄超狂消費力曝　檢續追不明財產

快訊／高雄確診數超越新北　侯友宜：全力防疫「沒什麼好比較」

快訊／高雄確診數超越新北　侯友宜：全力防疫「沒什麼好比較」

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

關鍵字：

高雄岡山燕巢中民路汽車陳屍

讀者迴響

熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

台爆首例MIS-C！10歲童休克送ICU

林依晨代言3年「慘被坑300萬」！罕見怒了給難看

特斯拉男友人爆料　情侶檔嗆「你爸關我屁事」

滴妹「離開台灣了」！網一片祝福

特斯拉男遭起底「開槍累犯」　交車照、IG曝光

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

歐陽娜娜人氣暴跌　她3點深度解析

獨／特斯拉開槍男首發聲　還原開槍過程

特斯拉男「上個月爽帶2妹」交車！車籍內幕被酸爆

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

有症狀卻快篩陰！醫示警「冒2不適別拖了」

快訊／特斯拉男到案　辯「槍已丟入海」

確診解隔上班！她的行為嚇到同事　醫：太讓人害怕

手搖飲熱量曝「最肥不是珍奶」！營養師：這配料是陷阱

更多

最夯影音

更多
台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣
退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面