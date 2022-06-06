快訊／高雄男陳屍燕巢偏僻小路　車內發現不明球狀玻璃瓶

▲高雄市燕巢區中民路發現有人陳屍車內，鑑識人員已經抵達現場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市燕巢區偏遠較為沒有人煙的的中民路發生一名男子陳屍車內的情況，根據了解車門是全部反鎖的情況，不過現場也沒有燃燒廢氣、車內也未發現致命異物，所以目前警方還在釐清死亡原因。

初步了解這名死者是一名林務局的外包商人員，林務局的人員打電話找他卻沒有人接，東找西找才發現他已經陳屍在駕駛座位，救護人員抵達時已經沒有呼吸心跳，由於車內當時情況是反鎖，所以詳細死亡原因還要再調查。