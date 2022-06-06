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大陸 大陸焦點 特派現場

男網紅結婚！前女友穿白紗「衝會場大鬧」：有我在，這婚就結不了

中國網紅與女友舉辦婚禮，結果遭到前女友鬧場。（圖／翻攝自抖音）

▲中國網紅與女友舉辦婚禮，結果遭到前女友鬧場。（圖／翻攝自抖音）

圖文／CTWANT

自稱是「工地最美夫妻」的中國網紅劉大師，5月與交往多年的女友霞姐結婚。沒想到婚禮現場卻遇到劉大師的前女友身披婚紗鬧事，前女友甚至在現場揚言「有我在，你們這婚就結不了」。為了這件事情，劉大師也在抖音上發布多支影片作解釋。

據了解，中國網紅劉大師與霞姐交往多年，兩人甚至育有一子，但遲遲也沒有舉辦婚禮。後來兩人選擇在5月舉辦婚禮。沒想到婚禮當天，劉大師的前女友竟然穿著婚紗來到婚禮現場鬧事，除了對現場的擺設大肆破壞外，甚至揚言「有我在，你們這婚就結不了」。

之後網路上一度傳出，劉大師當時與前女友家人在聘金上沒有共識，所以兩人因此分手。甚至更傳出劉大師靠著霞姐身家百億，名下有豪車、豪宅，甚至連私人飛機都有。

劉大師事後也與妻子發布多支影片，雖然表面上想要針對網友的傳聞進行解釋，但從5月25日至今，劉大師為了「解釋」發布5支影片，但僅針對網路謠傳的豪車、豪宅進行解釋，對於當天鬧事女子的身分與前因後果，並沒有做出任何的回應。

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