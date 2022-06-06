前馬雷蒙舞群改當錢莊大亨　慘遭3員工碎骨焚屍

▲前馬雷蒙舞群舞者遭員工碎骨焚屍。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

前馬雷蒙舞團舞者施政雄，離開演藝圈後竟當起錢莊大亨。他與員工發生財務糾紛，又遭員工覬覦財產，最後慘遭3名員工殺害，屍體還被載到宜蘭地區碎骨焚屍。主謀唐姓、陳姓2人一二審、更審均判無期徒刑。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。

本案發生於2019年6月間。當時52歲的施政雄，原本為知名「馬雷蒙」舞團的舞者，後來接觸放款業務，轉而開設錢莊，在新北市泰山、桃園等地均設有公司。至於犯案的3名員工都是泰山主公司的員工，全都有重利、毒品等前科，3人跟著施男，最久的已經5年、短的也有2年，對施男來說，3人都算是老員工。

其中員工唐世豪因放款、對帳業務與施男常有口角爭執，最後施男更對外放話要處理唐男。唐男不滿，與平日感情極好的陳天賜及江姓員工，經常一起抱怨施男。案發前1個月，3人又在熱炒店聚餐、抱怨，最後唐男竟提議殺害老闆，當場獲得陳男認同。唐男隨後也向江男承諾，不須由江男動手，屆時江男只需抱住施男，以後公司換他當老闆，江男可自放款收回款項抽佣2成當獎金。3人謀議後，約定找機會動手。

案發於當年6月16日下午3時許，唐男進錢莊繳回120萬元放款現金，隨即與施男發生口角，唐男掏出水果刀刺向施男；江男見狀依計畫將施男環抱，阻施男掙扎防衛，陳男亦持開山刀朝施後頸部、腹部砍殺。3人最後聯手殺死施男，並將屍體屍體裝入行李箱，載往江男的宜蘭壯圍老家，碎骨焚屍滅跡。警方循線逮捕3男，檢方對3人提起公訴。

唐、陳一二審均遭判無期徒刑，江男遭判刑18年；江男未上訴第三審，先行定讞，至於唐、陳2人涉案部分，遭撤銷發回。但高院的更一審仍將2人判處無期徒刑。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。

▼殺害前馬雷蒙舞群、錢莊大亨的2名員工唐世豪（綠衣）與陳天賜。（圖／記者吳銘峯攝）