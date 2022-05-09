花蓮失智嬤迷途「蹲坐路旁發抖」　警調監視器追到山區帶回家

▲警方調出監視器影像循線搜尋，終於在山區產業道路找到阿嬤並通知家屬前來確認帶回家。（圖／鳯林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

居住於花蓮豐濱鄉復興部落的80歲阿嬤日前接近晚餐時趁家人不注意自行外出後就不見蹤影，家人焦急四處尋找未果，原來阿嬤患有失智症，可能自行外出迷失方向不知道怎麼回家，眼見夜色即將籠罩大地，惟恐阿嬤發生意外，情急之下即刻報警請求警方協助。

副所長獲報後立即調閱路口監視器，並通報所長及線上巡邏人員有關阿嬤的穿著特徵與可能前往的區域協助尋找，所長知情後即刻與同仁分別騎乘巡邏機車前往該山區找尋，所長等進山區道路立即分頭進入各產業道路找尋，所幸阿嬤走的不遠且沒有離開道路範圍，員警進入產業道路後約20分鐘就發現與通報特徵相符的阿嬤蹲坐在路邊全身瑟瑟發抖、兩眼茫然且法清楚表達及回應問題。

▲阿嬤慶幸能在短時間內被員警尋獲，舉起大拇指給員警一百個讚。

在安撫阿嬤情緒後立即電話通知家屬到場確認無誤，家屬對員警能快速尋獲阿嬤非常感謝，紛紛舉起大拇指給員警一百個讚。

鳳林分局長簡龍宏表示，民眾如有發現陌生年長者在路上逗留徘徊，請立即向警察機關報案，以利警方派員即時前往協助處理。同時呼籲家中有失智現象長者或心智障礙家人，應隨時注意其動向，並讓其配戴記有年籍、姓名、連絡住址、電話等相關資料之手鍊、項鍊或記錄簿冊，以便警方能迅速協助長者或發現民眾協助其返家。

