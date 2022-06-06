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憂俄威脅　德國民意首度支持美在境內部署核武

▲▼德國比歇爾（Büchel）空軍基地，有美國部署的20枚核彈 。（圖／達志影像／美聯社） 

▲德國比歇爾空軍基地，有美國部署的20枚核彈 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林育立柏林6日專電

俄軍入侵烏克蘭讓歐洲各國備感威脅。根據最新民調，德國民意首度支持美國在德國境內部署核武，政壇並出現打造歐洲自身核武保護傘的呼聲。

根據全國最大電視台德國第一電視台（ARD）委託的民調，40%的德國民眾贊成美國繼續在德國部署核武，12%受訪者甚至認為應該要更新和增加核武數量；總計支持的有52%，反對的只有39%。

這是德國第一次有過半民意支持美國繼續在德國部署核武

德國自己沒有核武，不過被納入北大西洋公約組織（NATO）的核保護傘，美國在德國西南部的比歇爾（Büchel）空軍基地部署20枚核彈。

德國民意長年反對美國在境內部署核彈。根據去年年中的民調，支持的僅14%，反對的達57%；去年年底上台的新政府還將「德國境內不再有核武」定為施政目標。

俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，讓歐洲各國備感威脅。在德國，不僅民意大轉彎，政府日前也宣佈將向美國採購F-35戰機，取代老舊的旋風式戰機（Tornado），負責在緊急狀態時攜帶核彈頭，以增加核武嚇阻力。

由於憂心美國2024年再次選出拒絕保證歐洲安全的川普（Donald Trump）擔任總統，最近德國政壇開始出現呼聲，認為歐盟應該有自己的核武。

歐洲議會最大黨團人民黨（PPE）主席韋柏（Manfred Weber）說，在暴風侵襲的當今世界，歐盟嚴格來說是光著身子，若沒有夥伴幫忙，不論靠傳統武力或核武都無法保衛自己，因此有必要討論是否該擁有核武。

德國最大反對黨基督教民主黨（CDU）主席麥茲（Friedrich Merz ）最近也呼籲德國接受法國的提議，討論歐盟的核武嚇阻力，打造歐洲自己的核武保護傘。

法國是英國脫歐後，歐盟目前唯一擁有核武的國家。


 

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