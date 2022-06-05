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告急的北頓內茨克被「一分為二」　俄軍再度空襲基輔

▲▼ 烏克蘭東部重要城市北頓內茨克。（圖／達志影像）

▲ 烏克蘭東部重要城市北頓內茨克。（圖／達志影像）

中央社

俄羅斯部隊現正集中攻擊烏克蘭東部工業城市北頓內茨克，發動開戰以來最大的地面戰之一，烏克蘭官員稱守軍在當地取得進展。與此同時，恢復平靜數週的首都基輔又遭俄軍攻擊。

●北頓內茨克守軍有進展　但市長坦言情勢緊張複雜

烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）5日表示，俄軍一度控制北頓內茨克市（Sievierodonetsk）7成，「但在過去兩天，他們被逼退，該市現在差不多被一分為二」。

英國國防部5日表示，過去24小時烏軍的反擊有可能削弱俄軍先前取得的行動動力。

北頓內茨克市長斯特約克（Oleksandr Stryuk）4日則告訴國家電視台，當地缺乏糧食、燃料和藥品。他說：「情勢很緊張也很複雜，我們的部隊正竭盡全力將敵人趕出城。」

●基輔再傳爆炸聲響　俄稱毀歐洲援烏車輛

俄羅斯放棄攻擊基輔（Kyiv）、聚焦打擊烏東後，基輔近數週來恢復相對平靜。但幾起爆炸5日早上震撼了這座城市。

俄羅斯國防部指出，俄軍空襲基輔郊區，擊毀由歐洲國家提供的一些戰車和其他裝甲車輛。烏克蘭官員說至少1人受傷住院，無人死亡。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）則表示，一枚俄羅斯巡弋飛彈5日上午以「極低」高度飛越皮夫登努克蘭斯卡電廠（Pivdennoukrainska，又稱烏克蘭南部核電廠），「很可能朝著基輔方向飛去」。

▲▼俄羅斯軍隊砲轟烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區超過40個城鎮。（圖／路透）

▲俄羅斯軍隊砲轟烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區超過40個城鎮。（圖／路透）

●西班牙加強軍援烏克蘭　蒲亭警告西方勿供長程火箭

西班牙「國家報」（El Pais）5日引述政府內部知情人士報導，西班牙將供應防空飛彈和豹型戰車（Leopard）給烏克蘭，加強軍援烏國。

西班牙也會訓練烏克蘭軍隊如何使用戰車，訓練地點在拉脫維亞。西班牙軍方在北大西洋公約組織（NATO）「增強前沿駐軍」（Enhanced Forward Presence）行動架構下，在拉脫維亞部署500名軍人。

另外，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）警告西方國家，倘若美國供應基輔長程火箭，莫斯科將猛烈攻打烏克蘭更多目標。

烏克蘭一直尋求西方國家提供「多管火箭系統」（Multiple Launch Rocket System, MLRS），諸如M270和M142「海馬士多管火箭系統」（HIMARS），以打擊俄羅斯軍隊後方的部隊和軍火庫存。

●馬克宏籲勿辱俄國挨批　烏官員稱現在談判無意義

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在地區報紙4日刊登的專訪中，指稱「我們絕不能羞辱俄羅斯，如此在衝突結束後，我們才有可能透過外交手段尋求出口。我深信法國必能扮演居中調解的角色」。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmitro Kuleba）駁斥馬克宏的說法，表示此舉只會羞辱法國。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）則就馬克宏提議調解一事表示，在烏克蘭取得所有承諾的武器、加強其陣勢並將俄軍「盡可能推回到烏克蘭邊界」之前，「進行談判沒有意義」。

●波羅的海演習登場　　美參謀首長力挺瑞典芬蘭入北約

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）上將4日表示，瑞典和芬蘭尋求加入北大西洋公約組織（NATO），美國決定力挺這兩個北歐國家申請加入北約。

密利在北約年度波羅的海海軍聯合軍演登場前說：「我們美國和其他北約國家在這項演習中，展現與芬蘭和瑞典團結一致至關重要。」他並提到，瑞典、芬蘭入北約將使俄國陷入軍事劣勢。

年度海軍聯合演習「波羅的海行動2022年」（Baltops 22）預定6月5日至17日舉行，將有14個北約國家以及瑞典和芬蘭共同參與，今年將在俄羅斯入侵烏克蘭陰影下登場。

●美准委內瑞拉石油入歐洲　德國購買天然氣成本增加

知情人士表示，義大利石油集團埃尼（Eni SpA）與西班牙力豹仕集團（Repsol SA）下月可開始運送委內瑞拉的石油到歐洲，以填補俄羅斯原油的缺口。華府兩年前加強制裁委內瑞拉後，這種以油抵債的交換計畫暫停，如今即將重啟。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）4日則表示，西方國家施加制裁，不會影響到俄羅斯的石油出口，並預測今年能源出口獲利將會大增。

另外，德國媒體引述業界人士報導，俄羅斯制裁德企Gazprom Germania及其子公司，可能使德國納稅人和天然氣用戶一年得多花50億歐元（約新台幣1574億元）來購買替代天然氣。

●波蘭球后斯威雅蒂法網奪冠　激動為烏打氣

世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）4日拿下生涯第2座法國網球公開賽女單冠軍後，情緒激動的要「烏克蘭保持堅強」，這樣的和平訴求，讓在場觀眾紛紛起身為她鼓掌。

來自波蘭的斯威雅蒂4日賽後說：「我想對烏克蘭說些什麼，保持堅強，因為戰爭尚未平息。」她在這次法網期間，帽子始終都別上一條烏克蘭國旗色的緞帶。

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