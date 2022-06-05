雲林+1340　重症6歲男童已轉普通隔離病房

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（5）日新增1340例本土確診個案，分別為斗六279例，虎尾219例，西螺114例，斗南105例，麥寮86例，莿桐68例，古坑66例，二崙、崙背51例，土庫47例，北港42例，林內38例，元長各28例，口湖、大埤29例，水林22例，四湖21例，褒忠20例，東勢15，台西10例個案分佈20鄉鎮。

雲林縣衛生局公布6歲重症兒童最新病況，據指出，6歲重症男童目前已轉至一般隔離病房，由男童母親陪同照護，家長與縣府均感謝台大醫院雲林分院醫療團隊的全力付出和照護。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雲林縣本土確診個案今日＋1340例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日1338例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-96歲，無症狀999人、輕症341人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有1324人、確診者居家照護在管中有7145人。統計至6月4日止6-11歲兒童莫德納疫苗累計已完成10717人接種；5-11歲BNT兒童疫苗已完成18736人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣今日確診死亡個案新增4例，另排除3例PCR陽性確診與新冠狀病毒相關聯個案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，111年度統計本土累計確診數共29639例，其中1例為兒童重症、41例為死亡，其餘為無症狀和輕症個案。截至昨日累計共27名PCR陽性死亡未判例，其中3例經判定排除死因與COVID-19有關，其中4人確定因確診死亡。

今日新增4名死亡確診個案，為2名男性與2名女性，年齡介於60至80多歲，有高血壓、糖尿病、失智、慢性腎病、慢性阻塞性肺病等病史，其中2位已完整接種3劑COVID-19疫苗，另2位未曾接種疫苗，死亡日期介於5/26至6/1，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣累計41確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►獨／台61線241下口湖產業道路廢棄車大火 濃煙數公里外可見

►「嘉義縣物產館」古坑休息站開幕 鳳梨田行銷台農17號金鑽

►快訊／雲林雷陣雨釀跳電 2千戶居民熱爆...台電緊急搶修復電

►令人振奮！雲林6歲重症童病況穩定 今轉一般隔離病房

►畢業生最期待 西螺福興宮連續16年提供「太平媽祖獎」