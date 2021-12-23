陸遊戲公司供員工6.45億買房貸款　5年內免息可「滾動使用」

▲完美世界提供6.45億元新台幣無息貸款給員工買房。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸知名手遊公司完美世界21日晚間發出過公告，為體現公司人文關懷，打造品牌價值，在不影響主營業務發展前提下，公司及子公司擬使用不超過人民幣1.5億元（約6.45億元新台幣）的自有資金向員工提供購房借款，在此限額內資金額度可滾動使用，資金為無息借款，期限5年。

▲完美世界推出的最新手遊《幻塔》。（圖／翻攝幻塔官網）

《新京報》報導，一名完美世界員工解釋稱，「有多項條件限制，得在公司工作兩年以上，最近一次的評級結果為S/A/B，購房合同權利人須為員工本人或員工配偶，申請無息買房借款額度按員工月度工資的一定比例。最重要的是，購買地點得在工作地所在城市。」

該名員工還指出，「由於公司規定，若借款人在借款期限內與公司終止或解除勞動合同，須在離職前還清所有借款本息，所以自己並未提交申請。」

根據完美世界2020年財報顯示，該公司員工人數為5665人，人均（年）薪酬39.93萬元人民幣（約171.6萬元新台幣）。此外，提供員工購屋無息貸款並非完美世界的唯一激勵政策，完美世界在2021年1月時便發出公告稱，擬使用自有資金以集中競價方式回購公司股份用於股權激勵或員工持股計劃。

完美世界為大陸知名遊戲公司，在2007年時成功於美國納斯達克上市，此後成立完美世界影視，最終以完美世界股份有限公司在A股市場交易。《誅仙》、《倚天屠龍記》等叫好叫座的手遊都是出自完美世界，最新款手遊《幻塔》於16日上線便迅速登上AppStore免費遊戲榜首位，在暢銷榜排名第五。