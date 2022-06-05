前4天24728人接種！大型兒童接種站今退場　陳時中：滿足焦急父母

▲兒童BNT疫苗中正紀念堂接種站。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃士原／台北報導

國內日前開放兒童接種新冠疫苗，並在六都設立大型接種站，今日也是大型接種站服務最後一日，完成任務後將退場，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這次沒有設定目標值，截至6/4總共打了24728人，今天加上去很可能超過更多，幾乎滿足近3萬人的焦急父母，讓他們能有個很舒服地方打疫苗。

陳時中也指出，直到昨天，北部榮總大概打了2789人，早上也預約了5、600人，基本上來講應該是都還好，而且4天有24000人接種，需要的人每天有6千人也不能算是少。而在大型接種站裡面高雄打的很好，大概5300人，台中有5500人，台南稍微少一點，桃園也不錯，一家每天都有1000多人左右，合計24000人覺得很滿意，今天加上去很可能超過更多，所以到今天幾乎滿足近3萬人的焦急父母，能有個很舒服地方接種疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中也說，7個大型接種站都有去過，每家醫院都很用心，院長跟主任們都變孩子王，用發玩具降低孩子害怕的心靈，也給家長很大的支持。

中央流行疫情指揮中心6/1起在6都設置7大兒童疫苗大型接種站，分別是台北自由廣場、新北板橋車站、桃園巨蛋體育館與平鎮婦幼館、台中自然科學博物館、台南市立圖書總館、高雄展覽館等地設置，在6/5結束後正式退場。

六都大型接種站累計接種人數，台北到昨天打2789人，新北3859人，桃園5243人，台中5738人，台南1549人，高雄5550人，總數24728人，至於今天人數，陳時中表示，打玩最快明天跟大家講。六都目前到昨天5-11歲施打率，第一劑台北市是49%，新北45.7%，桃園53.2%，台中市63%，台南市74.2%，高雄市68.6%。