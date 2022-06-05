孕婦遭無良醫護害死！　剛生完爆併發症「大出血5.5公升」沒人理

▲ 哈特生產不到一小時後，身體狀況惡化。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國諾丁罕郡2018年發生一起悲劇，一名年輕孕婦剛生下她的第一胎，還來不及體會當媽媽的喜悅，就在隔天因罕見併發症死亡。事隔近4年後調查結果出爐，驗屍法庭裁定，她的死亡是由醫護一連串疏忽造成，導致她的子宮內膜向外翻出，大出血5.5公升。

《鏡報》報導，這起事件發生於諾丁罕郡的巴塞特羅醫院（Bassetlaw Hospital），33歲女子哈特（Jade Hart）2018年7月8日晚間10時生下兒子雨果（Hugo），隔天凌晨卻因罕見的子宮內翻（uterine inversion）併發症而死。

事後調查發現，哈特的胎盤還未完全分離，連結嬰兒和母親的臍帶就被醫師拉扯至少4次。驗屍官指出，這是非常嚴重的疏忽，導致哈特死亡。若非子宮內翻，哈特不會丟命，還經歷多次心臟停止。

院方在哈特死前幾小時內並未按時檢查出血量，也是導致她喪命的原因。驗屍官說明，哈特至少失血5.5公升，最終出現器官衰竭及腦部損傷，因院方疏忽而死。

哈特的母親在驗屍法庭結束後表示，哈特擁有完美的生活和婚姻，雨果出生時，她看起來無比幸福，殘酷的是幸福如此短暫，她在雨果出生不到一小時後就倒下，再過幾小時後身亡，至今仍令家人悲痛不已。

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