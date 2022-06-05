烏防長曝：戰爭有望「這時候」結束！　目標奪回北頓內茨克

▲ 北頓內茨克目前尚有1.3萬居民。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰爭已逾百日，兩軍在烏克蘭東部盧甘斯克州的北頓內茨克（Severodonetsk）上演激烈爭奪戰，3日傳出烏軍成功奪回20％領土。烏國官員說明，烏軍目標是完全收復北頓內茨克，國防部長則於4日表示，樂觀預測戰爭可能在今年底前結束。

CNN報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）4日在斯洛伐克的GLOBSEC-2022論壇發表談話時透露，「很難預料戰爭何時結束，但我樂觀的預測是可能會在今年底結束。」

他說明，目前局勢正在改變，但進展緩慢，烏軍仍需要更多重型武器，包括多管火箭炮以及其他火炮、坦克、反艦系統、無人系統、導彈和防空系統。他也指出，俄軍正在赫爾松建立梯形防禦體系，而烏軍目標是防止俄軍的計畫成真，希望盡快解放領土。

盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）3日表示，烏軍反攻並奪回北頓內茨克20%地區控制權，使得俄軍控制的地區自70%縮小至約50％。根據《基輔獨立報》，該市軍事行政負責人斯特約克（Oleksandr Stryuk）說明，烏軍已經重新集結並設法建立防線，目標是完全控制北頓內茨克。

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