烏俄戰爭未來怎麼走？BBC揭「5種結局」　消耗戰恐打數年

▲ 烏東頓巴斯遭俄軍轟炸慘況。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，外界初期擔心烏克蘭會迅速淪陷，未料俄軍在烏軍頑強抵抗之下撤退，目前集中火力攻打烏東。眼看戰火延燒已滿百日，《英國廣播公司》（BBC）分析5種戰爭未來走向可能性，包括長達數年的消耗戰、普丁宣布停火、戰場僵局、烏克蘭勝利或俄羅斯勝利，不過結局為何目前仍是未知數。

1. 消耗戰

這場戰爭可能持續數月，甚至數年。只要雙方有得有失，勢態就會不斷變化，且都不願認輸。

普丁認為可以透過展現「戰略耐心」（Strategic Patience）取得優勢，打賭西方國家將出現「烏克蘭疲勞」，對烏援助疲軟，轉而關注經濟危機及中國威脅。但西方持軍援烏克蘭，建立半永久性的前線，使這場戰爭逐漸演變成一場「凍結衝突」（frozen conflict）和「永遠的戰爭」。

澳洲退役將軍、軍事學者雷恩（Mick Ryan）指出，「短期內，雙方幾乎不可能取得壓倒性作戰或戰略勝利。」

2. 普丁宣布停火

▲ 北頓內茨克上演激烈爭奪戰。（圖／達志影像）

普丁可能單方面宣布停火，奪取領土後宣稱這場「特殊軍事行動」已經完成，頓巴斯分裂份子受到保護，建立通往克里米亞的陸路走廊，再以道德為由向烏克蘭施壓，要求停止戰爭。

英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）俄國問題專家賈爾斯（Keir Giles）說明，「若俄國想利用歐洲對烏克蘭施壓，讓烏克蘭投降並放棄領土，以換取名義上的和平，這是一種隨時可能使用的策略。」

事實上，法國、德國和義大利已經出現推動停火、緩解經濟危機的聲浪，但勢必遭到美國、英國及東歐大部分國家反對。這些國家的決策者認為，為了烏克蘭及國際秩序，俄國入侵必須失敗。因此俄國單方面停火可能改變局面，但不會使戰爭結束。

3. 戰場僵局（Battlefield stalemate）

承受龐大人命、經濟損失後，若烏俄都認為，無法在軍事上取得更多進展，可能為政治解決方案進行談判，進入戰場僵局。

若基輔領導階層不再相信西方支持，決定展開談判，美國總統拜登曾公開承諾，美國的目標是讓烏方「在談判桌上處於最有利的位置」。但戰場僵局可能無法持續幾個月，且任何政治解決方案都非常困難，尤其是在烏方對俄方缺乏信任的狀況下。和平協議恐怕無法持久，反而點燃戰火。

4. 烏克蘭勝利

▲ 澤倫斯基不斷對人民喊話，相信烏克蘭能夠戰勝。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭可能克服重重難關，迫使俄軍撤出，取得接近勝利的成果。

但若俄國無法完全掌控頓巴斯，甚至遭受更多損失，普丁動用化武或核武的可能性引發憂慮。歷史學家佛格森（Niall Ferguson）便認為，「在我看來，普丁不太可能在握有核選項的情況下接受常規戰敗。」

5. 俄羅斯勝利

▲ 普丁手中仍握有核武選項。（圖／路透）

俄國可能利用在頓巴斯取得的進展，將部隊派往其他地區，甚至再次攻打基輔。俄軍握有絕對的人數優勢，此時將開始發揮作用，使得烏軍不斷受挫。

西方官員強調，儘管俄國在戰爭初期受挫，但仍計劃佔領基輔，甚至是烏克蘭大部分地區。

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