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大陸 大陸焦點 特派現場

烤鴨皮內爬滿活蛆！　研究生畢業聚餐大啖鴨肉驚見超噁一幕

▲▼烤鴨皮內爬滿活蛆 。（圖／翻攝微博）

▲烤鴨皮下竟然有大量活蛆 。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸日前發生烤鴨皮下藏活蛆的噁心事件，江蘇鎮江10人3日在一間酒樓聚餐，竟然發現鴨皮下藏著滿滿的活蛆，頓時讓人作嘔。後來酒樓派幹部和10人協商，雙方賠償價格談不攏，酒樓堅稱烤鴨現烤溫度高不可能有蛆，加上對方說不給錢就鬧大，讓人懷疑別有用心，現市場監督管理局已介入調查。

綜合陸媒報導，鎮江10名研究生到酒樓畢業聚餐，其中一人吃鴨肉時鴨皮掉落盤面，仔細一看皮下竟然藏著滿滿的活蛆。當時一行人聲稱不想和店家糾纏，沒付錢直接離開酒樓去另找一家餐廳聚餐，並向相關部門舉報。

酒樓有派工作人員和他們協商賠償，但對方提出的1.2萬元人民幣（約新台幣5.3萬元）賠償金額令人無法接受。酒樓表示烤鴨都是現烤，溫度這麼高不太可能還有活蛆出現，加上該群研究生事後多次來找他們要錢，讓他們懷疑別有用心。

▲▼烤鴨皮內爬滿活蛆 。（圖／翻攝微博）

▲研究生表示吃到這烤鴨心理都有陰影了 。（圖／翻攝微博）

研究生則表示，當時已經吃完5、6道菜，鴨肉大家也吃了幾口，後來發現活蛆後，當場就端給服務生看，影片也是當著服務生的面拍的，之後烤鴨就被端走。

研究生說吃了長蛆蟲的烤鴨心裡都有陰影了，後來去協商要求補償費和去醫院做身體檢查的費用，店家不同意。他接著指出店家當時的答覆是，烤鴨都是外包的，蛆蟲應是天氣太熱導致；他們要求店家除了提出令人滿意的賠償方案外，還要有保證書和道歉信，保證餐館以後不會再發生類似情況。目前調查還在進行中。

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