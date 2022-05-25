江蘇常州桶裝瓦斯氣爆致1死5傷　空拍畫面曝平房成碎瓦礫堆

記者魏有德／綜合報導

江蘇常州市武進區湖塘鎮花園新村小區一棟兩層半平房昨（24）日晚間8時發生氣爆意外，爆炸的衝擊力導致房屋整棟坍塌，一度傳出6人受困。經警消救援，6名被困人員已全部救出，其中，3人輕傷、2人重傷，1人經搶救無效死亡。經初步排查，氣爆為當事人使用瓶裝液化氣（桶裝瓦斯，下同）操作不當致氣體外洩引起。

▲江蘇常州發生氣爆，空拍畫面清楚看到整棟房屋塌陷。（圖／翻攝新華社）

《中新網》報導，發生爆炸的房屋共兩層，一層是飯店，樓上住著房東。爆炸發生時聲音巨大，衝擊波導致馬路對面的商家也有不同程度受損，周邊有行人受傷。爆炸發生時，消防人員在事故現場正進行救援，有傷員陸續從廢墟中被搜救出送往醫院救治。

▲氣爆現場滿目瘡痍，地上滿是石礫碎片及散落物。（圖／翻攝新華社）

根據目擊者拍下的影片顯示，氣爆發生後，周邊多家商戶招牌及店面受到不同程度的損壞，路面上佈滿磚石及雜物。位於爆炸現場對街的一家小吃店和美髮店工作人員表示，爆炸發生時，他們正在店內，因爆炸波及受傷，目前正在醫院接受治療。

▲消防人員在氣爆現場找尋受困民眾。（圖／翻攝新華社）

另一家離現場約數百公尺的飯店工作人員指出，由於飯店離爆炸現場較遠，店內無人受傷，「靠近爆炸點的一些店鋪玻璃都被震碎。」

經初步調查，這起氣爆意外疑似為住戶操作桶裝瓦斯不慎外洩造成，爆炸時發出轟然巨響，兩樓半的平房瞬間倒塌，將6名民眾壓在瓦礫堆中，在消防人員緊急搶救後，順利將6人全數找到送醫，不過，其中一人因傷勢過重搶救無效死亡。