首波北返車潮來了！高公局曝下午9國道路段易塞　國5堵到半夜

▲端午連假第二天上午，北部國道局部路段出現塞車。（圖／翻攝高公局網站）

記者李姿慧／台北報導

端午連假第二天，今(6/4)上午出現短途旅遊車潮，局部北部國道路段出現塞車，高公局表示，今下午還會再有一波車潮，以北上車流為主，下午國道將有9處易塞地雷路段，其中國5北上恐塞到半夜。

今端午國道交通量截至上午10時減少16%，高公局表示，上午國道壅塞路段主要為國1北向東湖至汐止端；國1高架北向堤頂至汐止端；國3北向中和至安坑，其餘路段均能維持行車順暢。

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國道今也發生多起車禍，包括上午10時43分於國1高架北向14.9公里處發生3輛小客車追撞事故，車流回堵2公里；10時44分於國1南向302.5公里處發生6輛小客車追撞事故，占用內線及中間車道，後方車流回堵2公里；10時49分於國1南向190公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵2公里。

高公局也預判，今日下午國道將有9處重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。其中國5北上車潮恐得塞到午夜12時才能紓解。

國道下午相關疏導措施包括7-19時封閉國1虎尾北向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、開放路肩、匝道儀控等。