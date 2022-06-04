陸高鐵殉職司機5秒內緊急制動　列車「滑行近1公里」未顛覆墜落

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸貴廣線D2809次高鐵列車4日上午撞上土石流出軌，造成1死8傷。大陸國鐵公司分析車載數據後表示，殉職的司機在隧道內發現前方路段異常時，在5秒鐘內採取了緊急制動措施，列車滑行900多公尺，「高速鐵路的防撞牆和軌道結構的整體防護作用避免了列車顛覆墜落。」

大陸國鐵公司指出，貴陽北至廣州南的D2809次旅客列車4日上午10時30分左右行駛在貴廣線榕江站進站前的月寨隧道口時，撞上突發溜坍侵入線路的土石流，導致7號、8號車發生脫線，造成1名司機、1名列車員與7名旅客受傷。

▼高鐵車頭嚴重損毀，司機殉職。（圖／翻攝微博）

大陸國鐵公司提到，鐵路部門迅速啟動應急預案，受傷人員已送往榕江縣醫院進行全力救治，受傷旅客和列車員均已得到妥善治療，沒有生命危險，動車司機不幸殉職。列車上其他136名旅客已安排轉運疏散，目前，現場救援工作已全面展開，事故原因正在調查之中。

大陸國鐵公司還說，經車載數據分析，值乘司機在列車行駛至榕江站進站前的月寨隧道內時發現線路異常，在5秒鐘內採取了緊急制動措施，列車滑行900多米，「高速鐵路的防撞牆和軌道結構的整體防護作用避免了列車顛覆墜落。」

另外，現場的目擊者也說，土石流淹沒了軌道，護欄有起到保護作用，「如果沒有緊急剎車的話，整輛車可能會甩得更遠。」