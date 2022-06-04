明天飆36度！開工後迎梅雨彈　連下一週「最兇猛時間點」曝

▲明天雙北和花東可能出現高溫36度。（圖／翻攝自pixabay）

記者李姿慧／台北報導

明(6/5)端午連假最後一天，各地仍是高溫悶熱天氣，中、南部有局部短暫陣雨或雷雨，其餘地區大多多雲到晴，不過下週一(6/6)下半天起要變天了，下週轉為不穩定天氣，西半部有局部大雨發生機率。

氣象局表示，明天週日(6/5)西南風增強，迎風面中南部水氣偏多，出現短暫陣雨或雷雨的機率高，降雨時間及區域多，其他地區為多雲到晴，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；沒下雨時天氣悶熱，背風沉降關係，北部及東半部氣溫偏高。

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氣象局提醒，明天氣高溫炎熱，東南地區有焚風發生的機率，明日中午前後台北市、新北市、台東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號，高溫可能超過36度以上。

▲6/5中午前後北市、新北市、台東縣，花蓮縣縱谷易出現逾36度高溫。（圖／氣象局提供）

下週一(6/6)下半天起則要變天了，氣象局表示，受鋒面接近及西南風影響，下週一天氣轉趨不穩定，西半部降雨機率偏高，容易有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，東半部午後出現局部短暫雷陣雨的機率也會提高；降雨明顯，各地高溫略降。

氣象局指出，下週二至下週五(6/7~6/10)受鋒面影響加上鋒面前偏強的西南風，天氣不穩定，西半部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有短暫陣雨或雷雨；鋒面附近有機會出現中、小尺度的對流系統帶來短延時強降雨，強對流發展的位置仍有不確定性；降雨明顯加上鋒後東北風影響，北台灣轉涼。

另6/11到6/13鋒面持續在台灣附近徘徊，天氣較不穩定，各地降雨機率高。

▲▼滯留鋒面下周報到，全台將有雨。（圖／氣象局、記者李毓康攝）