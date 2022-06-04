這二區週末高溫悶熱飆35度以上　下道鋒面襲擊轉強降雨時間曝

▲氣象局資深預報員陳伊秀說明週末和未來一週天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

記者李姿慧／台北報導

氣象局表示，今天氣仍屬高溫悶熱，北部和東半部高溫有接近35度以上局部高溫；下週一(6/6)下半天到下週二受鋒面影響，天氣轉為不穩定，下週未來幾天天氣都有降雨機率提高，要留意短延時強降雨。

氣象局資深預報員陳伊秀表示，週末天氣仍屬高溫悶熱，不過下週一有一道鋒面接近，天氣比較不穩定。

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陳伊秀表示，受西南風轉強影響，今(6/4)天跟昨天比起來，中南部降雨機率比較多，今天跟今晚降雨，迎風面的中部和南部有局部短暫陣雨雷雨，其他地區多雲到晴；中午過後，各地還是會有午後雷陣雨，嘉義以南和各地山區有局部大雨發生機率。

至於未來一周天氣，陳伊秀表示，明(6/5)天跟今天類似，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他山區和宜蘭地區要留意午後雷陣雨；6/6下週一開始，鋒面接近，降雨機率提高，西半部不排除有局部大雨；下週一下半天到下週二(6/7)，鋒面靠近台灣上空，降雨機率提高，西半部除中部、南部、北部降雨明顯提高，也要留意短延時強降雨。

▲氣象局資深預報員陳伊秀說明週末和未來一週天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

陳伊秀說，下週一鋒面接近，降雨機率提高，下雨比較明顯時間點，是在下週一下半天到下週二(6/7)鋒面影響，下週二之後到下週未來幾天天氣，會隨著降雨，高溫在北台彎會轉涼，中部和南部如果沒有下雨時，溫度還是比較悶熱。

未來一周溫度曲線部分，陳伊秀指出，今天和明天仍在西南風環境場，沒有下雨的話，各地高溫悶熱，「北中南東可到高溫30度以上，東半部和北部溫度有接近35度以上局部高溫機率。」

▲氣象局資深預報員陳伊秀說明週末和未來一週天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

陳伊秀提醒，整體來說，端午連假悶熱，要多補充水分，慎防熱傷害；另午後山區有雷陣雨，中南部有局部短暫陣雨與雷雨；下週一過後，下週台灣天氣受鋒面影響，天氣轉不穩定。