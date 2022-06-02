興大畢聯前會長涉吞172萬！學生僅拿回一半押金傻眼　校方說話了



▲中興大學爆發畢聯會會長侵吞款項案。（ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

國立中興大學畢聯會張姓前會長涉嫌侵佔畢聯會172萬元，校方4月底協助代墊部分款項，不料近日傳出校方發給畢業生學士服押金退還意願書，畢業生僅能拿回一半押金，或是保留學士服不退押金，引發學生不滿，認為學校應該承擔所有損失，對此校方回應，代墊全額押金不能解決問題，希望輔導學生面對問題，並且學習處理。

興大畢聯會張姓前會長遭指控私吞172萬款項引起社會關注，日前由校內30多個系所委由代理會長前往台中市政府警察局第三分局提告，控告張前會長侵占、背信、詐欺等罪，除帳戶內金額全部提領一空，更涉及浮報畢業照費用。

張前會長到案說明時，聲稱款項都用於舉辦活動，以及購買紀念品等，雖然活動沒有舉辦成功，但款項都已經交付給廠商，警方偵訊後將全案依背信、詐欺等罪嫌函送台中地檢署偵辦。

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據了解，興大最近發給畢業生學士服押金退還意願書，畢業生僅能拿回一半押金，或是保留學士服不退押金，引發部分學生不滿要校方負責代墊款項，認為張姓會長做錯事情，但是要全體學生承擔很失望。

中興大學回應表示，就算把錢都給學生，學生順利離開校園，問題依舊沒有解決，希望學生正視問題，校方站在輔導立場，協助學生順利追回款項，讓學生參與公共事務，在學生自治方面也是良好的教育機會。