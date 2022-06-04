窗外靜靜痴望微笑「長達1年」　美女店員崩潰報警...噁男移送法辦

▲▼台中一名男子1年多來，一直緊盯漂亮女店員但都無法可辦，如今跟騷法實施，就能依現行犯移送該名男子。（圖／警方提供，與本案無關，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名40歲男子去年5月路過一家飾品店，發現女店員驚為天人，1年多來經常刻意站在店外，緊盯著店員微笑，店員原本不以為意，後來被看久了深覺不舒服，雖多次報警，也言語告誡對方，但警方只能勸退，於法無據可辦。怪男子昨天再度出現，女店員於是報警，警方到案後除依《跟蹤騷擾防制法》告出告誡單，並依現行犯將該男子移送地檢署，成為台中跟騷法實施後首名被依現行犯移送的首例。

警方昨天下午5點多接獲女店員報案，指她在飾品店工作，從去年5月就有個男子刻意站在店外往內瞧，發現她有上班，就緊盯著她微笑，令她覺得非常不舒服，她曾告誡該男子說「你的眼神讓我很不舒服、請以後不要刻意到我店內。」

女店員被盯了1年多，也曾報警過，但警方到場後只能勸退，無法可辦，昨天下午男子又出現在店家，女店員和男友得知跟騷法已經實施，於是報警處理，女店員堅持提告跟蹤騷擾，警方訊問後，不但開出告誡書，也依違反跟蹤騷擾防制法第18條第1項普通跟騷罪現行犯移送。

警方表示，新法當中的跟騷行為，是指以人員、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人「反覆或持續為違反其意願且與性或性別有關」的8類行為，讓對方心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動，跟騷8類包含監視觀察、尾隨接近、寄送物品、冒用個資、不當追求、妨害名譽、通訊騷擾、歧視貶抑。

依警政署統計，台灣每年約8千件跟騷案件，若將私下隱忍未報警案件也納入則高達數萬件，跟騷行為除了衍生治安事件外，更讓許多女性民眾擔心遇到恐怖情人，如今有了法條，更能保護女性民眾。