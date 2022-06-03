傳訊「不殺妳不甘心」　宜蘭變態夫狂call前妻300通電話被收押

▲一名中年男狂打前妻電話求挽回，成為宜蘭首例因跟騷法遭羈押的案子。（資料照／記者游芳男攝）

記者黃資真／宜蘭報導

《跟蹤騷擾防治法》6月1日正式上路，宜蘭就發生一名中年男子為了跟前妻復合，狂打240多通電話、50多通LINE電話干擾，甚至跑到對方工作地點長時間蹲點，並傳訊恐嚇「不殺你不甘心」。檢方昨（2）日依跟騷、恐嚇等罪名，向法院聲押張男獲准，成為宜蘭首例。

宜蘭地檢署說明，這名張姓男子為了跟前妻復合，從6/1早上8時到晚上8時，長達12個小時內用手機電話狂打240通，還用LINE打50多通電話，並開車至前妻工作地點前面盯哨，警方獲報前往告誡後，張男隨即離開又折返繼續等待。

不過，張男仍遲遲見不到前妻，竟改為用LINE傳訊威脅「你讓我等快一天」、「不用叫警衛來看」、「就是要押你」、「抓不到你誓不為人」、「警察來巡」、「不殺你不甘心」、「把你拖去遊街」等，晚上又跑到前妻的住處門口盯哨，丟擲玻璃飲料瓶，導致門前滿地都是碎片。

警方獲報逮捕張男後，檢方認為犯罪事實足認有反覆實施之虞，依恐嚇、跟騷等罪嫌，向宜蘭地院聲請羈押獲准。

宜蘭地檢署呼籲，民眾應以健康理性處理人際與感情問題，切莫執迷以身試法。尤其新法上路，跟蹤騷擾是源於迷戀、追求（占有）未遂、權力與控制、性別歧視、性報復或性勒索等，檢方會與有關主管機關共同保護被害人的人身安全與人格尊嚴。