《跟騷法》6／1上路！確立犯罪行為　內政部：最重關5年、重罰50萬

實習記者張鈞量／台北報導

行政院院會26日召開，內政部表示，「跟蹤騷擾防治法」將於今年6月1日施行，確立了「行為犯罪化」、「聚焦性別暴力案類」及「犯罪調查與即時保護併行」的立法原則，打造國人更放心的生活環境。

內政部表示，本法施行後將是另一個挑戰的開始，警政署已成立中央及地方緊急應變小組，即時處理緊急個案，亦邀集相關部會、專家學者及民間團體共組諮詢小組，將針對案件的處理提出檢討策進，強化執法品質，貫徹被害人保護理念，打造國人更放心的生活環境。

在「跟騷法」實施後，跟蹤騷擾行為將可處1年以下有期徒刑、併科新台幣10萬元以下罰金、須告訴乃論；攜帶凶器犯之，可處5年以下有期徒刑、併科新台幣50萬元以下罰金、非告訴乃論；違反保護令者，可處3年以下有期徒刑、併科新台幣30萬元以下罰金、非告訴乃論。

內政部表示，為強化員警執法知能，警政署針對婦幼保護鐵三角「家防官、偵查佐、基層員警」等人員進行教育訓練及人才培訓，除辦理研討會、教育講習及種子教官等訓練措施外，亦邀請法務部駐部主任檢察官、著名法律學者、各地實務論述律師成立教授團，舉辦警察機關分區巡迴座談，與各執行單位充分溝通、交換意見。

內政部強調，未來將蒐集相關實務案例，藉由案例蒐集、要件套用、實作演練，提前操兵，讓員警熟悉跟騷法操作程序，期使新法上路後，第一線受理人員能即刻上手。

內政部解釋，除了對內的教育訓練外，對外向民眾宣導也相當重要，將製作宣導懶人包、動畫及影片，透過行政院公益廣告平台及現行媒體管道宣導、推播，並結合法務部、衛福部、教育部、勞動部的行政資源，擴大宣傳廣度。

內政部強調，跟騷法是被害人保護的里程碑，也是性別暴力防治的一塊重要拼圖，未來將針對實務執行狀況，持續檢討精進，讓國人生活更安穩。