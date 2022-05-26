　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

《跟騷法》6／1上路！確立犯罪行為　內政部：最重關5年、重罰50萬

 實習記者張鈞量／台北報導

行政院院會26日召開，內政部表示，「跟蹤騷擾防治法」將於今年6月1日施行，確立了「行為犯罪化」、「聚焦性別暴力案類」及「犯罪調查與即時保護併行」的立法原則，打造國人更放心的生活環境。

內政部表示，本法施行後將是另一個挑戰的開始，警政署已成立中央及地方緊急應變小組，即時處理緊急個案，亦邀集相關部會、專家學者及民間團體共組諮詢小組，將針對案件的處理提出檢討策進，強化執法品質，貫徹被害人保護理念，打造國人更放心的生活環境。

在「跟騷法」實施後，跟蹤騷擾行為將可處1年以下有期徒刑、併科新台幣10萬元以下罰金、須告訴乃論；攜帶凶器犯之，可處5年以下有期徒刑、併科新台幣50萬元以下罰金、非告訴乃論；違反保護令者，可處3年以下有期徒刑、併科新台幣30萬元以下罰金、非告訴乃論。

內政部表示，為強化員警執法知能，警政署針對婦幼保護鐵三角「家防官、偵查佐、基層員警」等人員進行教育訓練及人才培訓，除辦理研討會、教育講習及種子教官等訓練措施外，亦邀請法務部駐部主任檢察官、著名法律學者、各地實務論述律師成立教授團，舉辦警察機關分區巡迴座談，與各執行單位充分溝通、交換意見。

內政部強調，未來將蒐集相關實務案例，藉由案例蒐集、要件套用、實作演練，提前操兵，讓員警熟悉跟騷法操作程序，期使新法上路後，第一線受理人員能即刻上手。

內政部解釋，除了對內的教育訓練外，對外向民眾宣導也相當重要，將製作宣導懶人包、動畫及影片，透過行政院公益廣告平台及現行媒體管道宣導、推播，並結合法務部、衛福部、教育部、勞動部的行政資源，擴大宣傳廣度。

內政部強調，跟騷法是被害人保護的里程碑，也是性別暴力防治的一塊重要拼圖，未來將針對實務執行狀況，持續檢討精進，讓國人生活更安穩。

▲▼行政院宣布跟騷法6/1上路。（圖／內政部警政署提供）

▲▼行政院宣布跟騷法6/1上路。（圖／內政部警政署提供）

▲▼行政院宣布跟騷法6/1上路。（圖／內政部警政署提供）

▲▼行政院宣布跟騷法6/1上路。（圖／內政部警政署提供）

►亞馬遜熱賣！超美「木質玩具廚房」小孩玩不膩

ET快訊
ET民調／桃園市長選戰支持度出爐！　藍綠白組合「他最高」
火鍋店員「拜託客人1件事」　噁炸內幕曝：名店也淪陷
快訊／大雷雨連轟1小時！　5警戒縣市出爐
全台最聰明醫師孔繁錦診間性侵！　遭重判4年
資深主持大哥證實確診！　21年來首次請假
快訊／樂天桃猿染疫達16人　今猿象大戰宣布停賽
快篩陽＝確診「常犯4錯誤」！醫見大混戰傻了：不是連連看
快訊／樂天疫情爆不停　黃子鵬、王躍霖快篩陽性
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

考試院2階段推動證書數位化　預計今年8月試行、2023年起全面實施

快訊／再發振興券刺激市場？　行政院：目前沒有規劃

ET民調／鄭文燦施政滿意度72.5%　過半桃園市民滿意防疫表現

遠見民調／侯友宜連任支持度破7成　鄭文燦入閣、柯文哲退休呼聲高

李貴敏嗆部長愛吵架有毛病　邱國正拍桌回擊：不要把我當堂上的人

促轉會5／30解散！　繳4年成績單「審定政黨政治檔案7572筆」

「國家運動科學中心」拍板　蘇貞昌：提高運動科學支援選手的量能

《跟騷法》6／1上路！確立犯罪行為　內政部：最重關5年、重罰50萬

布林肯將發表對中戰略演說　外交部：台美已密切溝通數週

民眾自主防疫衝擊餐飲、觀光業　蘇貞昌：3面向紓困助業者渡難關

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

黑貓成精「說人話」想開門　網笑翻求把你阿嬤賣掉版

童一靠20萬天線寶寶倒地　業者改口認錯：賠款全退

顏佑庭淚別...楊銘威狂接哏全員噴笑　「亞綸哥＝楊哥」鬼鬼.姚元浩笑出豬叫聲

醉駕衝斑馬線險奪3命　母遭撞仍緊抱6月大嬰

吳姍儒放閃老公「結果後悔惹」　出關有幹嘛？炎亞綸妙答：我喜歡陽台

考試院2階段推動證書數位化　預計今年8月試行、2023年起全面實施

快訊／再發振興券刺激市場？　行政院：目前沒有規劃

ET民調／鄭文燦施政滿意度72.5%　過半桃園市民滿意防疫表現

遠見民調／侯友宜連任支持度破7成　鄭文燦入閣、柯文哲退休呼聲高

李貴敏嗆部長愛吵架有毛病　邱國正拍桌回擊：不要把我當堂上的人

促轉會5／30解散！　繳4年成績單「審定政黨政治檔案7572筆」

「國家運動科學中心」拍板　蘇貞昌：提高運動科學支援選手的量能

《跟騷法》6／1上路！確立犯罪行為　內政部：最重關5年、重罰50萬

布林肯將發表對中戰略演說　外交部：台美已密切溝通數週

民眾自主防疫衝擊餐飲、觀光業　蘇貞昌：3面向紓困助業者渡難關

老師上課忘關「投屏」女友發豔照求親親　學生尷尬忍笑「舉手破防」

快訊／竹縣渣打銀行被搶！搶匪持空氣槍得手17.5萬　警秒到場逮捕

台東本季最終場告吹　樂天花蓮3連戰目前正常進行

考試院2階段推動證書數位化　預計今年8月試行、2023年起全面實施

登上巨星舞台！　花蓮夏戀新秀徵選開跑...優勝獎金15萬

北韓連射3枚彈道飛彈！　官媒5月以來「詭異沉默」絕不提試射

聯邦快遞聯手Aurora實現自動駕駛貨車運輸　 在美國德州新增商業路線

新竹縣宣布不提早放暑假　校園視訊上課延長至6／2

張善政三度拜訪終碰面　邱奕勝：沒有結冰何來破冰？

史努比「16款限量周邊」來了！立體口罩、香氛扣超Q　超商獨家開賣

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

政治熱門新聞

北市中小學、附幼下週維持遠距　私幼實體上課

快訊／疫情救命錢來了！蘇貞昌拍板345.6億振興方案

徐巧芯違停風暴未歇！員警遭記2支申誡　柯文哲：我再問問局長怎麼回事

柯文哲自曝：我確診吃普拿疼就好了！

「處女膜」歧視女性　網路調查近9成贊成更名

中小學提早放暑假？黃珊珊：下午說明

藍營大數據／陳時中負面聲量成長1.57倍　民眾怒火燒向蔡英文

葉毓蘭還原快篩、清冠茶真相　反嗆陳建仁、洪申翰

快訊／外交部：未被納入IPEF首輪　不表示已遭排除在外

徐巧芯打臉周玉蔻　「想繼續罵妳但怕妳氣到中風」

中華電信子公司爆造假工時　邱顯智：侵犯人性尊嚴

「快篩陽=確診」抗病毒藥物放寬使用　柯文哲籲別亂吃：不要為心安服藥

國民黨「北北基桃」人選敲定　蔣萬安成2022最強母雞

侯友宜嘆「講了25天」　快篩陽=確診今上路　

更多熱門

相關新聞

跟騷法6月上路　內政部：相關執法已準備就緒

跟騷法6月上路　內政部：相關執法已準備就緒

內政部26日將在行政院會報告「跟蹤騷擾防制法施行工作整備情形」。內政部表示，透過跨部會緊鑼密鼓合作，推動子法研訂、系統建置、警力增補、教育訓練及對外宣導等，相關執法措施已準備就緒；同時，也加強對民眾宣導，接收正確法律認知，避免觸法的可能。

租屋也要實價登錄？　內政部：不動產經紀業、包租代管可以先行

租屋也要實價登錄？　內政部：不動產經紀業、包租代管可以先行

改名超過3次「鮭魚」改不回來　內政部：一直改影響社會穩定

改名超過3次「鮭魚」改不回來　內政部：一直改影響社會穩定

白沙屯王船開光驚見「紅眼淚」　廟方還原玄妙過程

白沙屯王船開光驚見「紅眼淚」　廟方還原玄妙過程

建商預售屋遲交屋拒付利息　內政部警告：最高可罰150萬

建商預售屋遲交屋拒付利息　內政部警告：最高可罰150萬

關鍵字：

徐國勇內政部跟騷法

讀者迴響

熱門新聞

快訊／女兒打BNT後亡！母「抬棺衝CDC」哽咽喊：陳時中下台

又一大學退場！華夏科大將停招　「校產擬台科大接收」

強尼戴普幫忙安珀赫德拿到水行俠

朱學恒直播測試PCR機！檢出「CT值27.7」秒變臉

原只是拍廣告…男星飛大陸「2年沒再回過家」

北市中小學、附幼下週維持遠距　私幼實體上課

校園日增近萬例！4縣市今宣布是否提早放暑假

強尼戴普羞辱安珀：浪費我精液

快訊／疫情救命錢來了！蘇貞昌拍板345.6億振興方案

新郎厭世臉迎娶富千金！光嫁妝就超3500萬

理財女專員報名台AV女優！　碗公級上圍戰N次

「鮭魚」名改不回來求立委國會質詢　鄉民狂酸

直擊最強奶媽「收工藍寶堅尼接送」

台北等7縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

更多

最夯影音

更多
強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻
叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面