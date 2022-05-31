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夏季電價「月均多459元」！6月新制一次看　0-6歲免費領快篩

▲▼浣熊等逾八千種具入侵風險之外來動物活體 自6月1日起禁止商業輸入。（圖／林務局提供）

▲6月起浣熊等逾八千種具入侵風險外來動物活體禁止商業輸入。（圖／林務局提供）

生活中心／綜合報導

明天6月1日，夏季電價上路、《跟蹤騷擾防制法》正式實施，還有網路護照申辦系統、0到6歲幼童免費領取快篩、浣熊等逾八千種動物活體禁止商業輸入，6月還有哪些新制度開跑，《東森新媒體ETtoday》統整新措施一次看，避免讀者誤踩雷。

夏月電價

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台電表示，夏月電價制度循例於6月1日起開始實施，夏月因冷氣空調用電增加，用電量約比非夏月多四成，使民眾易感電費增加，估算每月電費平均增加約459元，不過全國仍有逾360萬戶因用電較少不受影響。

台電指出，我國去年每戶平均每月用電量約352度，在非夏月期間每戶平均用電量是312度，到了夏季6至9月因為氣溫上升，平均每月用電量增加至433度，高出近4成，每月電費平均增加約459元，其中335元(73%)來自用電量增加，因夏月電價調整而增加部分僅124元。

《跟騷法》上路

立法院在2021年11月19日三讀通過《跟蹤騷擾防制法》，2022年6月1日正式上路。凡是行為符合八類樣態之一：監視觀察、尾隨接近、歧視貶抑、通訊騷擾、不當追求、寄送物品、妨害名譽、冒用個資，且反覆或持續針對特定人士、使人心生畏懼，並符合與性或性別有關的樣態，即可報警。

違反《跟騷法》，得處一年以下有期徒刑，併科新台幣10萬元以下罰金；違反保護令者可處三年以下有期徒刑，併科新台幣30萬元以下罰金；攜帶凶器者得處五年以下有期徒刑，併科新台幣50萬元以下罰金。

▲▼行政院宣布跟騷法6/1上路。（圖／內政部警政署提供）

▲跟騷樣態。（圖／內政部警政署提供）

浣熊等逾八千種動物活體禁商業輸入

為防範外來野生動物入侵影響本土生態環境，6月1日起，非經經濟部專案同意，共8478種外來野生動物都不能再輸入至國內，包含哺乳類1種、鳥類約250種、爬蟲類約1060種、兩棲類約250種、無脊椎動物約6800種、陸域及海域水產動物（含觀賞用淡水魚及非觀賞用之活魚）122種。詳細名單可至經濟部國際貿易局經貿資訊網站查詢。

林務局指出，除常見寵物如家八哥、黑領椋鳥、巴西龜等物種外，也有可能直接或間接影響本土物種或造成農作物損害等入侵風險高的物種，如浣熊、黑白南美蜥、紅肚龜等動物；未經許可輸入上述公告物種，除可依違反野生動物保育法規定裁處20-100萬元罰鍰。

▲▼浣熊等逾八千種具入侵風險之外來動物活體 自6月1日起禁止商業輸入。（圖／林務局提供）

▲逾八千種具入侵風險外來動物活體6月起禁止商業輸入。圖為外來種埃及聖䴉。（圖／林務局提供）

0到6歲可領免費快篩

行政院宣布，無論是否已購買實名制快篩的0至6歲幼童，皆可以免費取得5劑快篩試劑。家有2016年1月1日以後出生的孩童，家長於明起至6月30日，依據身分證字號尾數分流，至有販售家用快篩試劑的健保特約藥局或衛生所領取免費快篩。特別注意的是，0-2歲孩童鼻咽組織比較脆弱，不適合使用快篩，但領用的家長可以使用。行政院長蘇貞昌表示，保護家長就等於保護幼兒。

▲▼COVID-19,新冠肺炎,快篩,兒童,學童,公費快篩,居家隔離,居家照護,快篩試劑,3+4,陰性。（圖／記者姜國輝攝）

▲6月起0至6歲幼童可以免費領取5劑快篩試劑。（圖／記者姜國輝攝）

護照申辦開放網路填表、線上預約

「申辦護照網路填表及照片上傳系統」明起正式上線，提供「網路填表」、「照片上傳」及「線上預約」三合一功能。外交部指出，未來國人申辦護照仍可依現行紙本方式填寫「簡式護照資料表」，或採用網路填表的服務，填表系統另包括「上傳數位照片」及「預約申辦時段」的功能供民眾使用。

外交部表示，民眾透過e化的網路填表系統事先填寫資料及預約申辦時段，將可大幅縮減現場填寫書表及臨櫃等待的時間。另外該系統「上傳數位照片」功能可協助初步預檢上傳的數位照片是否符合護照照片規格，降低臨櫃申辦時的照片不合格率，如果成功上傳合格的數位照片並列印含彩色照片的「簡式護照資料表」，便可免附2張實體照片，進而省去沖洗照片的成本。

台鐵6月29日起大改點「464班次受影響」

台鐵自6月29日起將大改點，總計有464列次將調整行車時刻，其中變動有239列次調整時刻在5分鐘以上。此次年度改點重點也包括將以EMU3000取代東線普悠瑪及自強號，另外僅剩6班、旅客可自行開啟的舊型摺疊門莒光號也將在此次改點全數汰換，改以EMU900型區間車取代，已有52年歷史的莒光號將除役走入歷史。

▲▼台鐵EMU3000型新城際列車。（圖／台鐵提供）

▲台鐵EMU3000型新城際列車。（圖／台鐵提供）

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