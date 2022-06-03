已婚老闆狂追美魔女經理　連打數十通電話騷擾...警開告誡單

▲▼跟蹤騷擾防制法6月1日上路，台中一名園藝男老闆不斷騷擾甜美女經理，警方開出首張告誡單。（圖／警方提供，非本案當事人）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一家園藝公司55歲的已婚男老闆承包北屯區一棟大樓園藝工程，因而結識38歲未婚甜美女經理，男子從今年2月至6月傳簡訊、打電話共數十通邀約女經理吃飯，即使女經理明確回絕「除了工作上事情外其他都不必」，但男子仍持續騷擾，女經理不堪其擾報警，台中警察局婦幼隊受理後認定屬典型「不當追求」跟騷案件開出告誡單，這是6月1日跟蹤騷擾防制上路後首起案例。

跟蹤騷擾防制法6月1日上路後，台中警方已受理4件報案，其中1件屬典型「不當追求」跟騷案件，今天開出首張告誡書，其他3件構成要件不符。

本案報案人擔任大樓社區經理，因工作認識經營園藝公司的負責人，園藝老闆長期假借工作之名，從今年2月至6月不斷以簡訊及打電話邀約外出吃飯，盡管被害人明確拒絕，男子仍持續騷擾，一到社區看不到女經理，就急得打電話詢問行蹤，女經理不勝其擾而報案，但無意提出告訴，僅想透過警方約制對方行為。

婦幼警察隊隊長高嘉陽表示，警方已對男子開出告誡單，一旦2年內再犯，被害人不但可提告，有期徒刑1年以下、10萬以下罰金，如果攜帶兇器加重5年徒刑、50萬罰金，也可申請保護令，男子若違反保護令，刑責是3年以下、30萬以下罰金。

警察局長蔡蒼柏強調，台中市因應跟騷法已做了充足準備，「案件妥處、預防再犯、避免被害人受到第二次傷害。」是警方處理首要目標，各派出所受理跟騷案件，不論該案是否成案，都要在30分鐘內通報到警察局，由婦幼隊同步介入協處。