哈利和梅根現身！出席女王白金禧儀式　英國民眾噓聲不斷

▲英國哈利王子和妻子梅根自兩年前遷居美國後首次返回英國。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

定居美國洛杉磯的哈利王子（Prince Harry）帶著妻子梅根與兩名孩子返回英國，參加女王伊麗莎白二世登基70週年的「白金禧」慶典活動。這次是兩人宣布遷居美國兩年以來，首次回到英國公開露面，但英國民眾可不買單，當兩人走出教堂時，現場除了些微歡呼聲外，更多的是陣陣噓聲。

哈利與梅根（Meghan Markle）缺席慶典首日的閱兵儀式後，接著在和王室其他成員在倫敦的聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）參加感恩禮拜儀式，結果當兩人步出教堂後，現場除了零星的歡呼聲以外，更多的是此起彼落的噓聲。《紐約郵報》指出，哈利夫婦除了受到民眾冷眼相待之外，就連哥哥威廉王子與妻子凱特在感恩禮拜儀式中，也坐在離他們非常遠的位置。

根據YouGov的民意調查顯示，英國對於哈利夫婦的支持度幾乎跌到歷史低點，只有32％的人支持哈利王子，且只有23％的人對梅根抱持正面看法。與此同時，高齡96歲的英國女王仍是最後尊敬的王室成員，其支持度高達80％。

周刊《Page Six》指出，女王終於在1日晚間見到了3歲的亞契（Archie）與剛滿1歲的莉莉貝（Lilibet），而王室很有可能在4日舉辦低調的私人派對，來慶祝莉莉貝的1歲生日，但不確定女王是否會出席。

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