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更多家長可以領快篩！　適用幼兒「擴大4個月」6日上路

▲▼孩童PCR篩檢，馬賽克版本。（圖／記者湯興漢攝）

▲指揮中心將免費領快篩的幼兒年齡再放寬，更多家長可以領快篩。（圖／記者湯興漢攝）

記者林彥臣／綜合報導

中央流行疫情指揮中心3日表示，6月1日實施免費提供0至6歲幼兒5劑家用抗原快篩試劑政策，為增加保護幼兒之範圍，自今年6月6日起，適用對象由原來2016年1月1日以後出生之幼兒，擴大為2015年9月2日(含)以後出生之學齡前孩童，可至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑。

指揮中心說明，幼兒免費領取5劑快篩試劑政策，自6月6日起，對象擴大為學齡前幼兒，民眾可持學齡前幼兒健保卡(2015年9月2日(含)以後出生之孩童)，至全國近5千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所免費領取一份5劑家用快篩試劑，且此免費領取份數，不會計算入實名制第一輪或第二輪(6月6日起)的購買資格。

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亦即曾經購買過實名制快篩的孩童，仍可再免費領取一次快篩試劑，領取期限至今年6月30日。另針對政策實施時，尚無健保卡之新生兒或後續出生者，仍可於拿到健保卡後再行領取。經統計6月1日及2日，領取幼兒免費快篩試劑之份數已逾21萬份。

指揮中心指出，本次擴大增加對象為：未滿110學年度入學國小年齡中，出生日期介於2015年9月2日至2015年12月31日者；擴大納入所有學齡前幼兒，均可領取免費快篩試劑，全面保障幼兒健康。

指揮中心進一步說明，學齡前幼兒免費領取5劑家用抗原快篩試劑，將依身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日皆可領取。

指揮中心提醒幼兒家長，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

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