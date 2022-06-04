陸駐美大使連發三問　探討中美關係「初心」

▲陸駐美大使秦剛。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐美國大使秦剛2日在休士頓美國亞洲協會德州分會上演講，並就中美關係「初心」連發三問，「我們今天所處的是什麼樣的世界？中美作為兩個大國應該如何建設好自己的國家，並且為世界的和平與繁榮作出貢獻？什麼才是中美正確的相處之道？」

秦剛表示，面對各種全球性挑戰，任何國家都不能獨善其身或獨霸天下，那種與少數一些國家聯盟、遏制打壓另一些國家的做法，那種以意識形態劃線、渲染「民主與威權對決」的做法，那種把自己的價值觀和意志強加於人的做法，只會嚴重撕裂這個世界，製造無窮無盡的禍端。

秦剛提到，中美首先都應聚精會神辦好自己的事，做更好的自己，「我們發展的目的就是既立己、又達人，而不是以超越誰、取代誰、競贏誰為目標。中美在某些領域的確會有競爭，但應是公平、健康的競爭。」

秦剛指出，中美關係的主流是利益交融、互利共贏，合作是雙方唯一正確的選擇。中美間的差異不應成為妖魔化、污名化的藉口，兩國間的分歧也不應成為敵意和對抗的理由，「我們不僅要正視分歧、管控分歧，更要化解分歧、超越分歧，擴大兩國之間的最大公約數。我們不僅要應對危機，更要預防危機，防患未然。」

秦剛強調，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感、最根本的問題。一個中國原則是中美關係的基石。拜登總統明確表示，美方不尋求同中國打「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台獨」、無意同中國發生衝突，「其上述承諾應該切實得到遵守，這是中美關係走出當前困境的關鍵所在。」

秦剛還說，中美關係正處於關鍵關口，何去何從需要雙方共同作出正確選擇，希望中美關係的航船穿過當前的風暴迷霧和激流險灘，早日回到健康穩定發展的正確軌道。