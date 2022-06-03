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「轟炸烏克蘭」全境慘烈對比曝！俄軍北東南三面進攻　城市變焦土

▲▼俄烏開戰,俄羅斯,烏克蘭。（圖／路透）

▲俄烏開戰滿百日，烏克蘭難民人數突破620萬人。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

俄烏戰爭3日即進入第100天，俄羅斯所謂的「特別軍事行動」從初期遍地開轟，轉而專攻烏克蘭東部地區，兩軍激烈對抗下，許多烏克蘭城市變成一片焦土。《ETtoday新聞雲》為您整理戰爭百日以來的進展，以及烏克蘭各地在戰爭前後的情景差異。

2月24日開戰首日，作為入侵序幕，俄羅斯對烏克蘭全境發動空襲，包含首都基輔與周邊北部地區、中南部聶伯羅州（Dnipro）、東北部哈爾科夫（Kharkiv）、西部利沃夫（Lviv）、南部馬力波（Mariupol）等地都遭到轟炸，地面與兩棲部隊則從北、東、南「三面進攻」。

北部

▲▼布查。（圖／翻攝自推特／@IAPonomarenko）

▲▼基輔30多公里外小鎮布查（Bucha）同一條街道，開戰前後的情景截然不同。（上圖／翻攝推特@IAPonomarenko；下圖1／翻攝推特、圖2／美聯社）

▲▼布查。（上圖／翻攝推特、下圖／達志影像／美聯社）

俄方在戰爭初期顯露出進攻基輔的企圖，空降部隊在入侵隔天迅速控制了距離基輔40公里處的安托諾夫機場（Antonov Airport）。基輔州外圍城鎮被嚴重轟炸，多數落入俄軍控制，開戰2周後，基輔西北方綿延64公里長的俄羅斯大軍已進入「開火位置」。

▲▼基輔Retroville購物中心。（上圖／翻攝推特、下圖／達志影像）

▲烏克蘭首都基輔市的Retroville購物中心變成廢墟。（上圖／翻攝推特、下圖／達志影像）

烏克蘭人民展現出強大的抗敵力量，俄軍後勤出現問題。戰爭進入第26天，烏方3月22日稱，俄軍只剩3天份的彈藥和糧食，燃料補給不及，64公里車隊幾乎陷入停滯。入侵第33天，雙方在土耳其談判後，俄方29日宣布大幅減少基輔與切爾尼戈夫周邊的軍事活動，不久後撤出北部戰線。烏克蘭軍隊進入布查發現數百具屍體等屠殺證據。

▲▼伊爾平。（上圖／翻攝自Google街景、下圖／路透）

▲基輔近郊伊爾平（Irpin）一座橋樑被炸毀後，逃難民眾暫時於此躲避空襲。（上圖／翻攝自Google街景、下圖／路透）

東部與南部

「烏東」一直是雙方兵家必爭之地。戰爭第6天，俄軍就包圍了具有重要戰略意義的南部港口城市馬力波，同日也幾乎完全控制了最靠近克里米亞的赫爾松市，成功建立「陸橋」連接克里米亞與烏東的兩個親俄分離主義地區——頓內茨克與盧甘斯克（合稱頓巴斯）。

▲▼哈爾科夫政府大樓。（上圖／翻攝自Google街景、下圖／達志影像／美聯社）

▲位於東北部的烏克蘭第二大城哈爾科夫，政府大樓遭轟炸。（上圖／翻攝自Google街景、下圖／達志影像／美聯社）

俄軍從北部前線撤出後，重新集結並部署至烏克蘭東部，期間有3周處於「相對平靜」時期，東部伊久姆和頓內茨克的前線激戰成為兩軍日常。值得一提的是，開戰第50天，俄羅斯黑海旗艦「莫斯科號」4月14日遭烏軍以反艦飛彈擊沉，但仍持續有效封鎖烏克蘭海軍的行動。

▲▼馬力波劇院。（上圖／達志影像、下圖／路透）

▲馬力波堅守80多天才完全落入俄軍控制，圖為當地一家劇院地上雖然寫著「有孩子」，仍遭到無情砲火襲擊。（上圖／達志影像、下圖／路透）

戰爭進行到第75天，俄羅斯5月9日迎來「勝利日」，儘管總統普丁未在演說中大肆宣揚戰果，但駐守馬力波的烏軍已不堪攻勢，藏身於亞速鋼鐵廠（Azovstal）作為最後抗俄據點。最終在同月17日，鋼鐵廠內的烏克蘭士兵全數投降，開始分批撤離，馬力波完全落入俄方控制。

▲▼馬力波火車站。（圖／取自馬力波市議會Telegram）

▲馬力波一座火車站被炸得「面目全非」。（圖／取自馬力波市議會Telegram）

俄烏戰爭直至6月3日已滿100天，烏克蘭軍隊在東部戰場面臨重大壓力，俄羅斯已將北頓內茨克（Severodonetsk）定為下個戰略目標，正試圖包圍這座城市。英國《衛報》稱，目前尚不清楚烏克蘭方面還能堅守多少時日。此前，俄軍曾兩度轟炸北頓內茨克一家化工廠，約有800人避身其中，砲彈炸毀硝酸儲槽後工廠冒出大量橘色有害煙霧。

▼北頓內茨克「Azot化工廠」5月31日遭遇空襲，導致硝酸儲槽爆炸，橘色煙霧幾乎籠罩天際。（圖左／路透、圖右／翻攝推特）

▲▼北頓內茨克（Severodonetsk）名為Azot的化工廠5月31日遭俄軍空襲，擊中硝酸儲存設備，冒出橘色有害煙霧。（圖左／路透、圖右／翻攝推特）

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