呂秀蓮喊話陳時中：想選舉就馬上宣布　「大權交出來」

▲前副總統呂秀蓮要陳時中「選不選」快宣布。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情進入高原期，衛福部長陳時中日前稱「1個月後一定會有過期的疫苗，請大家不要追問我有哪些是過期的」，以及台大醫生李秉穎指出，避免兒童併發腦炎唯一的預防方式就是避免孩童染疫等語，遭外界質疑失言。對此，前副總統呂秀蓮今（4日）上午受訪說，陳時中不該繼續一心兩用，若是要選舉就馬上宣布，把事關全國生命健康的大權交出來，如果不選舉也要宣布，並痛批小朋友因為行政程序誤差生命被剝奪「罪無可赦」。

民主太平洋聯盟、國家展望文教基金會、台灣國際職業婦女協會等民團舉行「新女性Her-Story50年台中特展」，展現50年前呂秀蓮如何推動新女性主義，以及台灣民主化和國際化的經歷。

呂秀蓮會前受訪時，被媒體問到如何看待指揮中心頻頻「失言」一事，她表示，自己不是防疫專家，但自2003年SARS來的時候，陪同前總統陳水扁邀請全國的公衛專家，日以繼夜討論如何抗疫，也因此建立非常好的SOP。

呂秀蓮坦言，剛開始的時候，感覺中央流行疫情指揮中心做得不錯，但是漸漸的大家信心喪失了，問題不斷的浮現，所以這是一個政府特別需要嚴正面對的事情，畢竟現在超過200多萬人確診，不曉得真正因此死亡的人數是多少，但是年輕的小朋友即使1位因為行政程序的誤差，而剝奪他的生命，這都是「罪無可赦」，何況已經超過10幾位了。

呂秀蓮向陳時中喊話說，「所以我覺得，陳部長你已經夠辛苦了，請你不要一心兩用」，如果他要選舉，早一點、現在太晚了，最好馬上宣布他要選舉，把事關全國生命健康的大權交出來，如果真的有佛心要救大家，也要宣布，「現在台北市、桃園市民進黨人選一直都虛位在等他，這公平嗎？這民主嗎？」過去給予陳時中很多的權力，他在行使權力過程當中，其實有一些已經超越《憲法》許可了，如果陳時中還想繼續擔任指揮官職務，趕快宣布不選舉，如果還想選舉，「請你明天就應該要宣布」。

至於是否支持交通部前部長林佳龍參選台北市長？呂秀蓮說，這部分他還沒有跟她談，但對她來說選舉不重要，因為2年就有1次選舉，以目前兩黨都民主倒退的現象，黨內民主是需要黨內初選的，如果主席可以掌握提名大權，就是黨內民主完全停擺，「我也要警告我們台灣的民主，因為口罩戴上來，民意傳不出去，我們現在民主已經呈現倒退的現象，這是最大的隱憂」。

▲衛福部長陳時中參選動向備受關注。（資料照／記者屠惠剛攝）