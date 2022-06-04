讚陳時中「英雄惜英雄」　林佳龍：成功不必在我，但成功一定有我

▲林佳龍積極爭取台中市長提名。（圖／林佳龍辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉將在年底登場，有意爭取民進黨提名的交通部前部長林佳龍4日上午受訪說，他與衛福部長陳時中是「英雄惜英雄」，兩人很有默契，他的角色是「成功不必在我，但成功一定有我」，他會努力爭取為社會服務，但若民進黨徵召陳時中參選，也會全力輔選。

民主太平洋聯盟、國家展望文教基金會、台灣國際職業婦女協會等民團舉辦「新女性Her-Story50年台中特展」，展現50年間前副總統呂秀蓮如何推動新女性主義，以及台灣民主化和國際化的經歷。

林佳龍今天上午出席活動前受訪表示，他在台北出生長大，可以了解一些雲林同鄉會的鄉親惜才、來推薦自己，確實人親、土親、鄉親最親，「我當然也會努力，希望能夠來為社會服務」，作為一名民進黨員，他還是要說，台北市在過去24年沒有執政，這一次用徵召的方式來推選最好的人才，「如果是陳時中的話，我也會全力輔選」。

另對於呂秀蓮喊話要陳時中想選就趕快宣布，林佳龍表示，陳時中在防疫的第一線很辛苦，他過去擔任交通部長時也與陳時中並肩作戰，陳現在全力拚防疫，防疫工作要做好、民主選舉要向前走、民進黨有提名的機制，會在最近展開徵詢，相信陳不管做什麼事情都會做得很好，「我們在不同的角色，現在就是做好準備，能夠提出台北首都的城市願景，我們都是同一個團隊」。

林佳龍說，他與陳時中是「英雄惜英雄」，彼此認識10幾年了，從2000年前總統陳水扁任內就有很多合作，所以兩人很有默契，對於角色的分工、如何對全民防疫能夠做好，同時對台北首都的選舉，也希望能夠勝選，自己的角色一向如此，「成功不必在我，但成功一定有我」。

▲旅北雲林同鄉會日前辦活動挺林佳龍參選選台北市長，圖為前雲林同鄉會理事長陳義雄。（資料照／記者黃克翔攝）