工程師偷吃小10歲女大生　三寶妻心寒：嫌我暗沉鬆弛「不想演了」

▲工程師嫌三寶妻「暗沉鬆弛」，偷吃小10歲女大生。（圖／翻攝自Pakutaso免費圖庫）

網搜小組／趙蔡州報導

夫妻結婚後最怕的就是「七年之癢」，一名女網友在臉書悲傷說，她與老公結婚多年，起初感情非常好、性生活和諧，近年來房事卻越來越少，生活上也沒有共同話題，最近甚至被她抓包，老公竟出軌女大生，理由是她生過三寶後，私處鬆弛且暗沉嚴重，讓她相當心寒「我把青春奉獻給老公、家庭，換來了什麼？」

原PO在臉書粉絲團《靠北婚姻2.0》表示，她的老公是一名工程師，兩人結婚時感情相當好，還經常一起出門約會，但隨著年齡越來越大，前後生育3名子女，夫妻間房事越來越少，逐漸沒激情且敷衍了事，老公後來甚至「長達半年」都沒有碰她，讓她決定直接詢問原因。

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老公坦承，無法接受原PO的私處暗沉嚴重，加上生了3個孩子鬆弛許多，讓他完全提不起「性致」，剛開始還可以演一下，後來真的受不了，才一直沒有碰原PO。

原PO聽了非常不滿，甚至為此與老公吵架，不料吵架時老公的手機突然響起，但老公沒接反而直接掛斷，結果沒2分鐘電話又打來了，對方才坦承在外面有小三，是一位年齡比她小10多歲的女大生，讓她非常心寒。

原PO崩潰說，「我把青春奉獻給老公、家庭，換來了什麼」、「現在形同陌路，躺在一張床上卻無互動，對話只有孩子，出門也只為了孩子，要不是為了孩子我真的很想離婚，否則一個人怎麼帶三子，有人懂我的無奈嗎」。





▲人妻發現老公竟然出軌女大生。（圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「把孩子留給他，你值得更好的」、「女人要多愛自己一點，有了經濟獨立把孩子養大，自己愛做什麼就做什麼」、「人生最不需要的是奉獻青春」、「希望妳在悲傷之餘還能化成力量，讓自己越來越好，更愛自己，不委屈自己，祝福你」

原PO事後回覆網友，其實老公早有出軌跡象，但她一直不願意相信，回想過去戀愛過程，老公的確也熱愛青春的肉體，她年輕時身材很好，與老公幾乎每天都有房事，才意外懷孕進而結婚，至於孩子的問題，「我愛我的孩子，我無法將孩子給他，最壞的打算即是離婚，自己帶著三個孩子，不會把孩子給他」。

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