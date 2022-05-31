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律師夫妻合開事務所！她工作家庭一肩扛　丈夫花大錢「爽泡小三」

▲。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

▲有律師夫妻在結婚之後，出現一連串的相處問題。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

實習記者廖翊慈／綜合報導

律師是一個收入及社會地位都令人稱羨的職業，不過卻有一對律師夫妻在結婚後，出現一連串三觀不合、外遇的問題，差點鬧出離婚的感情糾紛。

根據日本媒體「現代ビジネスFRaU編集部」報導，「麗茲橫濱偵探社」是一名小有名氣的私家偵探社，負責人山村佳子調查外遇案件已有10年多，案件高達3000多件。他表示，之前接過一個律師太太的委託，丈夫外遇且揮霍無度，種種荒謬的原因讓該名太太都沒有離婚，讓他印象深刻。

據山村佳子的說法，這名45歲的太太名為英惠（化名），和丈夫是大學時期的情侶，後來一起通過司法考試，兩人合開了一家律師事務所，不過英惠表示，「丈夫是含著金湯匙出生的，從小家裡就不缺錢，父母都會滿足他的物質需求，導致他出社會成家後也是如此，對於名牌毫無抵抗力。」

▲英惠表示。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲英惠表示，丈夫崇尚名牌喜愛購買名錶等。（示意圖／翻攝自pixabay）

律師事務所營業了一陣子有起色後，丈夫擔任了多家企業的法律顧問，收入也不錯，丈夫開始買了許多一套100萬日圓（約台幣22萬元）的西裝，公事包也是200萬日元（約台幣45萬元）以上的限量版，認為這樣才能配得起他的形象，英惠發現丈夫根本無心經營，只好自己默默地打理一切，「我一開始只是覺得自己應該做好妻子的職責，讓丈夫在社會大眾面前光鮮亮麗就好。」

夫妻倆結婚了15年，並育有兩個孩子，不過讓英惠找上山村佳子的關鍵原因，是丈夫在近期六個月內，對她的態度異常冷漠，且對孩子學業漠不關心，甚至卡費增加了非常多。英惠表示，「我以為他只是改不掉本性，愛買那些名錶之類的奢侈品來炫耀自己的社會地位，但他動用到了孩子的教育基金，從裡面花掉了100萬日圓，這讓我忍無可忍。」

經過山村的調查，從英惠丈夫的餐廳收據、停車場繳費紀錄等等，發現他將錢都花在與酒店認識的一名女子享樂，英惠氣憤地表示，「我老公看起來那麽時髦俊俏，都是花我賺來的錢，我每天早上幫他打理儀容，要不是我，他能這麼體面嗎。」

丈夫被抓包之後，徹底向英惠表示認錯，表示以後不會再犯，而原本已經鐵了心要離婚的英惠，因考慮到小孩子的處境，打消了念頭，這也讓山村佳子佩服這名女性，「原本英惠可以透過離婚官司，獲得巨額的賠償，但她寧可讓孩子不知道真相，保護他們的成長。」

▲。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲英惠原本下定決心要跟丈夫離婚，但考慮到孩子的感受，所以打消了念頭。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

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