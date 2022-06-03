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議員外遇櫃姐產1子「月給20萬還送2房」　小三挨告下場超慘

▲▼前台北市議員許富男被控教唆傷害婚外情對象的老公，因罪嫌不足獲不起訴。（圖／翻攝許富男臉書）

▲▼前台北市議員許富男偷吃櫃姐，小三最終須賠償正宮100萬元。（圖／翻攝許富男臉書）

記者黃資真／台北報導

前台北市議員許富男，15年前外遇林姓櫃姐甚至產下1子，他不滿林女另嫁郭姓男子，竟涉嫌教唆4名惡煞當街追打郭，婚外情一事才被揭發，許妻知道丈夫外遇後，也向小三提告求償200萬元，一審士林地院認林女與許富男確實交往且產子，判林賠100萬元。林女上訴稱無業，還要扶養2個小孩，撫慰金過高；但高院查出，交往期間許富男每月支付至少20萬元給林，還送2房2車，因此認定撫慰金無過高情形，駁回林女上訴。

正宮主張，她與許富男結婚35年，許2006年起出軌林女，2009年產下1子，2020年9月間林女帶著兒子到他們家中，甚至開門見山表示「他是許富男親生兒子」，她當下感到無比震驚，精神遭逢重大痛苦，對此向林提告求償200萬元。而許富男不僅是前任台北市議員，他的女兒許家蓓則是現任的台北市議員。

正宮也拿出林寫給許富男的情書，信中寫著：「14年前，因我們不了解而在一起，14年後，那份感情搖搖欲墜，因為彼此太了解對方而分開，14年的酸甜苦辣，回憶滿滿，14年我們的經歷外人無法體會，我們仍然了解關心對方，不願彼此從對方的生命消失，因為我們有可愛的寶貝兒子。」

林辯稱，2006年間認識許，以為他已經離婚，當許展開激烈追求交往後，才知道原來他仍有婚姻關係，原本想離開許，卻意外發現自己懷孕，才決定將孩子生下來並從母姓，後來許又劈腿，2人大部分時間都在爭吵中度過，後來許富男女兒、現任台北市議員許家蓓知道他們關係後，甚至毆打、恐嚇她的母親，導致她產生害怕決定離開許富男，後來許知道更以傷害她家人要脅，甚至向她抱怨跟妻子沒有感情、沒有同床等繼續要求交往，去年9月許還騙她妻子願意接受她，她才會帶孩子去到許家。

▲▼民進黨台北市議員許家蓓。（圖／翻攝自臉書）

▲民進黨台北市議員許家蓓為許富男女兒。（圖／翻攝自臉書）

林女難過向法官泣訴，她對許妻滿心抱歉也很後悔，而現在她也已經與其他人結婚，但許卻不斷騷擾她甚至威脅她不讓她離開，她也感到十分痛苦無奈，同時她也向法官強調自己沒有工作，還要養2個小孩，丈夫月薪只有3萬5000元，許妻請求的200萬元實在過高。

法官審酌，林明知許有妻子仍持續交往甚至產1子，導致許妻身心受創，但衡量許妻為家庭主婦，名下有房屋、土地數筆，汽車1輛及數筆投資，財產總額為2303萬2590元，林無業、0收入、無財產，一審判決應以100萬元賠償為適當。

林上訴，提到2014年其母親來台探親時，因婚外情一事，被許妻女兒許家蓓甩巴掌，可知許妻早就知道婚外情事實，卻在6年後才提告，已超過侵權行為請求權時效。並強調自己現在無業，僅偶爾到朋友店裡打工，月入不到1萬元，精神撫慰金過高。

高院卻發現，兩人交往期間，許富男每月都會支付生活費，加上貸款、小孩補習費等，至少20餘萬元，又贈與2房2車，其中1房1車已被林變賣，撫慰金無不當過高。

法院也傳喚許富男出庭，表示2014年發生衝突時，女兒只是猜到兩人關係，但沒有問清楚，也不可能告訴妻子，妻子並不知道林女是誰。

最終，高院駁回林女上訴，仍須賠償許妻100萬元，全案不得再上訴。

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