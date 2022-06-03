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大陸 大陸焦點 特派現場

新郎全程低頭眼神死　新娘：他來參加我婚禮「不是來結婚的」

▲▼新郎全程低頭眼神死　新娘：他來參加我婚禮「不是來結婚的」。（圖／翻攝自微博）

▲新郎全程低著頭，時而無精打采、雙眼緊閉，彷彿他非今日主角。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

安徽省毫州市一對新人5月30日舉行婚禮，怎料新郎全程低著頭，臉上也不見一絲喜悅。照片曝光後，許多網友都認為內情不單純，一度懷疑新郎被逼婚，連新娘本人受訪時也不禁吐槽「我覺得他不是來舉行婚禮的，他就是來參加我的婚禮的。」

綜合陸媒報導，婚禮場面盛大，從現場布置來看，都可看得出男方出手闊綽，但讓人意外的是，新郎作為一場婚禮的主角，從婚禮開始到結束一直低著頭，臉上不僅沒有任何喜悅的表情，還昏昏欲睡、兩眼緊閉。

▲▼新郎全程低頭眼神死　新娘：他來參加我婚禮「不是來結婚的」。（圖／翻攝自微博）

▲新娘奉茶，新郎則原地「登出」。（圖／翻攝自微博）

不少賓客見狀，紛紛交頭接耳熱議，甚至還有人在現場指指點點，懷疑這對新人感情不睦。不過，新娘沒放在心上，受訪時還笑說，新郎一直在想婚禮什麼時候結束，「他很餓，因為結婚當天起得很早，一直都沒有吃飯。」

新娘談話間也不禁調侃，「我覺得他不是來舉行婚禮的，他就是來參加我的婚禮的。他不是想結婚，他就是來吃席的。」事後，她將當天婚禮的畫面上傳到網路，引發熱烈討論。

許多網友紛紛笑說，「居然是肚子餓」、「是不是自己的席別人吃，所以咽不下這口氣」、「一生依次，未免太對不起新娘了吧」、「這婚到底為什麼要結」、「他只是來吃席，順便結婚」。

▼新郎全程低頭，眼神迷茫。（圖／翻攝自微博，下同）

▲▼新郎全程低頭眼神死　新娘：他來參加我婚禮「不是來結婚的」。（圖／翻攝自微博）

▲▼新郎全程低頭眼神死　新娘：他來參加我婚禮「不是來結婚的」。（圖／翻攝自微博）

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