假面閨密當伴娘「愛上新郎」變小三！　還嘆：早點遇到你就好了

▲新郎外遇伴娘是新娘的好友，小三還怨稱「早點遇到你就好了」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名人妻指控，老公和兩人婚禮的閨密伴娘小玲（化名）外遇1年半，老公也承認一切，她以侵害配偶權為由，向好友要求賠償100萬精神撫慰金。法院認定人妻提出與老公及小三的對話紀錄已明確記錄兩人婚外情，判決兩人須各賠償15萬元，可上訴。

人妻控訴，她與丈夫在2015年5月20日結婚，當時邀請小玲來當自己伴娘，沒想到卻遭背叛，搭上自己的愛人，兩人從婚前到婚後交往約1年半時間，期間兩人以親暱語氣互稱、出遊、擁抱，甚至發生過數次無套性行為。

老公也在2020年向人妻坦承出軌事實，並簽下切結書，1年後人妻找上小玲質問，也承認發生過性行為等部分事實，人妻全程錄音後上繳為出軌證據，依侵害配偶權要求小玲賠償100萬。

小玲反駁，強調兩人的確有交往過，但對方遲遲不肯公開兩人關係，後來得知他有交往多年的女友，遂提出分手，退回普通朋友關係。會擔任伴娘也是基於人情考量才答應，兩人根本不算是好友，婚後也沒有再跟她老公勾勾纏。

經查丈夫所簽的切結書中，內容提到與小芬的對話紀錄，例如「104年5月，與小芬口頭互稱寶貝、親愛的、鼻鼻、我想你、可以陪陪我嗎？想出去走走遊玩，可以帶我去嗎？」、小芬還說「我們相見太晚，早點遇到妳就好」等語。

橋頭地院審理，兩人對話紀錄中，小玲自承與好友丈夫出遊、發生性行為，顯已逾越正常友人交往之分際，認定小玲侵害人妻配偶權，且丈夫共同為加害行為，兩人須各別賠償15萬給人妻，可上訴。