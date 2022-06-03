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共軍「003航母」未在端午節下水　美軍偵察機曾抵近

▲▼陸003航母。（圖／翻攝風聞社區＠軍評陳光文）

▲003航母並未如預期在端午節下水。（圖／翻攝風聞社區＠軍評陳光文） 

文／中央社

共軍第3艘航空母艦今天未如外界預期在端午節下水。據航班追蹤應用程式Flightradar24，一架美軍RC-135偵察機上午曾抵近上海，中國航空自媒體質疑這是為了「偷窺」003型航艦。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）2日發文引述衛星照片指出，中國已準備好其最大、最新進的第3艘航艦下水。

照片顯示，上海江南造船廠正在建造003型航艦的乾船塢，其他造船項目已經清空並拆除了船塢作業裝置，為航艦進入長江留下了一條暢通的道路。10天前，這些船隻和作業裝置還在。

如同近期多家外媒報導，CSIS也預測，中國經常將軍事里程碑與現有的假期和紀念日相結合，003型最早可能在6月3日下水，因為恰逢中國的端午節和江南造船廠成立157週年。

網路社群訊息顯示，大陸網友原本也高度期待003型航艦在今天端午節風光下水，成為「中國最大的龍舟」。但至截稿，許多網友提問「003呢？不是今天下水嗎？」多表失望。

一些網友引述上海海事局2日發布的航行通告，研判003型航艦下水延期。通告稱，江南造船公司港池挖深工程作業，因作業需要，延期至2022年06月30日。

就在大陸軍事迷引頸期盼003型航艦下水之際，航空自媒體「航空視界」今天引用Flightradar的截圖發文稱，一架美軍RC-135U偵察機自日本沖繩嘉手納基地起飛後，直接穿越東海防空識別區，然後逼近了上海，距離領海線在90海里左右。

文章稱，美軍偵察機逼近上海的時機相當微妙，因為最近網傳003航空母艦在6月3日可能要下水，質疑美軍在第一時間就抵近上海進行「偷窺」。

截圖顯示，美軍這架未顯示呼號（call sign）的偵察機上午9時許抵近上海後，往北沿著江蘇、山東飛行。

共軍003型航艦預估排水量超過8萬噸，且搭載先進的電磁彈射系統（EMALS），下水後將成為世界最大的常規動力航艦。未來計畫搭載匿蹤戰機殲20的艦載型殲35。

華爾街日報中文網今天報導引述CSIS中國國力計畫（China Power Project）高級研究員福納樂（Matthew Funaiole）說，003型航艦下水反映出中國在擴大海軍艦隊方面的穩步進展，但該航艦可能還需要數年時間才能完全投入使用。

報導引述一名美國官員表示，003型航艦貌似下水在即。但他提醒說，建造工作仍在進行中。該官員稱：「在這艘航母能夠出海並開始試航之前，還有很多重要的工作要做。」

外界預期，共軍003型航艦即便近期下水，最快也要到2023至2024年才完工服役。

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