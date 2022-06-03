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到處都是地雷！明國道防14處易塞路段　國5北上恐塞到半夜

▲20210210國道車流路況▼ 。（圖／記者張榮恩攝）

▲明國道將有14處地雷路段易壅塞。（圖／記者張榮恩攝）

記者李姿慧／台北報導

明(6/4)天為端午連假第2日，國道易塞地雷路段高達14處，其中國5將出現收假北上車潮，自上午11時過後湧現，預料要塞到午夜12時才紓解，恐連堵13小時。

高公局表示，明國道交通量預估為110百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中北向交通量可達56百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

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高公局預判明日國道將有14處壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口及西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興，以及國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，另建議南部地區北向用路人於9時前出發，中部地區北向用路人於12時前出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

明國道疏導措施包括0-12時封閉國1埔鹽系統與國5石碇及坪林南向入口、7-19時封閉國1虎尾北向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

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