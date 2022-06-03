端午熱爆！連假變天時間點曝　第三波梅雨炸全台一週

▲下週天氣將再受一波鋒面影響，天氣轉為不穩定，將有降雨情況。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

中央氣象局臉書「報天氣」預報，端午連假接下來的天氣有兩大重點，包括悶熱，明(6/4)週六後水氣增，連3天都要留意短暫陣雨。下週第三波梅雨滯留鋒面來襲，全台有雨，可能連下5天。

氣象局表示，週六、下週日(6/4、6/5）西南風逐漸增強，迎風面中南部水氣增多，出現短暫陣雨或雷雨的機率提高，降雨時間及區域也會增多，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；中南部地區及午後其他山區有局部大雨發生的機率，沒下雨時天氣持續悶熱。

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至於下週一週天氣，氣象局指出，下週一(6/6)鋒面接近及西南風影響，天氣轉趨不穩定，西半部降雨機率偏高，容易有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，東半部午後出現局部短暫雷陣雨的機率也會提高；降雨明顯，各地高溫略降。

另下週二至下週四(6/7~6/9)鋒面影響加上鋒面前偏強的西南風，天氣不穩定，西半部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，鋒面附近有短延時強降雨。下週五(6/10)到6/12週日，持續在台灣附近徘徊，天氣較不穩定，各地降雨機率高。

▲中央氣象局臉書「報天氣」一圖曝端午連假未來3天天氣。（圖／翻攝臉書）

「報天氣」預報端午天氣2重點​

① 悶、熱​

② 中南部時晴時雨、北東午後雷雨、週六雨較多​

​

週六~下週一逐日天氣​

​6/4 (週六) 水氣稍增多​

中南部：短暫陣雨雷雨，嘉義以南局部大雨​

山區、北部、東部：午後短暫雷陣雨​，山區留意大雷雨

6/5 (週日) ​

中南部：仍有短暫陣雨或雷雨​

北、東部：多雲到晴、炎熱，宜蘭、各地山區午後零星雷雨​

6/6 (下週一) 鋒面接近​

西半部：逐漸轉為短暫陣雨、雷雨​

東半部：多雲，午後局部雷陣雨​

週六~下週一 (6/4-6)，不下雨，仍悶熱​

西半部高溫，約32~35 °C​

東半部高溫，約31~34 °C​

馬祖高溫，約27 °C​

金門高溫，約30 °C​

澎湖高溫，約31 °C​

中央氣象局臉書「報天氣」表示，週日更為悶熱，東南部地區有焚風發生的機率；內陸平原近山區、河谷、縱谷、盆地氣溫更高，局部可達35°C 、36°C，夏季濕度高，體感可能更炎熱難耐。

