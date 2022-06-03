台3線耍帥翹孤輪　17歲少年安全帽上「1組數字」讓他苦吞3罰單



▲徐姓少年在台3線翹孤輪被po網，引起警方注意。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／苗栗報導

苗栗縣警局交通隊日前執行網路巡邏，發現台3線三灣段有一部「翹孤輪」機車，警方調閱監視器，以駕駛人佩戴的綠色「46」安全帽一路追查，過濾出17歲少年無照駕駛。隨後警方通知少年及父母到案說明，並開出無照駕駛、在道路上以其他危險方式駕車及吊扣牌照半年等3張違規罰單，重罰1萬8千元。

徐姓少年4月底時無照騎機車，從台中沿台3線騎到苗栗縣，經過三彎路段時耍帥「翹孤輪」被其他用路人的行車紀錄器拍下PO網，執行網路巡邏的員警發現後主動追查。

徐姓少年向警方坦承，看到其他人「翹孤輪」覺得很帥所以模仿，父母則再三向警方表達歉意，表示之後會嚴加管教。

▲▼警方根據安全帽上的「46」一路追查，查出17歲徐姓少年。

苗栗警方表示，台3線沿路風景宜人，有浪漫道路美名之稱，更因多為彎曲坡路，成為重機騎士最喜愛路段。為遏止用路人違規及防制交通事故發生，警方每週均重兵部署規劃取締超速、闖紅燈、無照(越級)駕駛及危險駕車等重大交通違規勤務，還有不定時、不定點與監理站、環保局執行聯合稽查勤務，提醒用路人切莫心存僥倖違規。

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