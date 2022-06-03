快訊／高中以下發「4劑亞培快篩」！周一到校領　畢業生也有份

記者嚴云岑／台北報導

行政院長蘇貞昌宣布提供下週一（6日）提供全台高中以下學校學生4劑免費快篩，中央流行疫情指揮中心表示，提供給學生的快篩為公費採購的四劑裝亞培快篩，今年畢業生也可返校領取。

▲亞培快篩試劑。（圖／記者李薇攝）

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▲0603高中、國中、國小學生免費發放快篩試劑。（圖／指揮中心提供）

教育部稍早說明，可領取免費快篩快篩試劑對象包括110學年度在學的高中、國中、國小、五專前三年學生，每人每份四劑家用抗原快篩試劑，預計下週一（6日）陸續寄達學校，學生回校實施實體課程就可領取。

教育部表示，為提供國小、國高中與五專前三年學生更足量的家用抗原快篩試劑，行政院協調中央流行疫情指揮中心物資組、中華郵政公司等，免費上述對象每人每份四劑家用抗原快篩試劑，下週一起由中華郵政陸續寄達學校，原則待學生回校實施實體課程便可於學校領取；110學年度畢業生若已離校，則可回原畢業學校領取，無領取期限。

此波疫情爆發後，指揮中心採購羅氏、亞培等作為公費使用，羅氏主要用於實名制販售，亞培則提供給確診者及作為長照機構與低收入戶免費領取。指揮中心發言人莊人祥表示，此次免費發放的家用抗原快篩不會劑入實名制購買資格，即便曾購買過實名制快篩學生，也可領取免費4劑加用快篩試劑。