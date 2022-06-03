快訊／本土+76517「各縣市分佈曝光」　3縣市病例數破萬

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布新增7萬6517例本土病例，3縣市病例數破萬，分別為新北市1萬1766例、高雄市1萬0790例、臺中市1萬0651例。六都中台北市、桃園市病例繼續下降，分別增加6143例與7196例，但台南市疫情略升，增加了6620例。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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▲0603新增個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之76,517例本土病例，35,999例男性，40,480例女性，38例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(11,766例)，高雄市(10,790例)，臺中市(10,651例)，桃園市(7,196例)，臺南市(6,620例)，臺北市(6,143例)，彰化縣(4,593例)，屏東縣(2,951例)，新竹縣(2,139例)，苗栗縣(1,784例)，新竹市(1,616例)，宜蘭縣(1,542例)，雲林縣(1,528例)，南投縣(1,423例)，基隆市(1,295例)，花蓮縣(1,246例)，嘉義縣(1,194例)，臺東縣(911例)，嘉義市(708例)，澎湖縣(233例)，金門縣(155例)，連江縣(33例)。

▲0603本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增142例本土病例死亡個案，為87例男性、55例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、134例具慢性病史、67例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月27日至5月31日，死亡日期介於5月14日至6月1日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。