小孩確診遭鄰居嘲笑「長大一定會變笨」！　她嘆：看到人像看到鬼

▲小孩確診遭到鄰居言語攻擊。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

國內疫情處於高原期，全台確診率已達9%，一名網友表示，朋友的小孩確診，結果竟然被鄰居嘲笑，說小孩確診長大以後一定會變笨，她聽到超生氣，希望大家可以有多一點同理心，沒有人會希望自己確診，即使康復之後也希望大眾不要用有色眼光看待，「同理心真的很重要」。

「確診並不可怕，可怕的就是人心！」一名網友在臉書「爆怨公社」發文，好友的小孩確診，結果鄰居竟然用帶有歧視的態度對孩子說「長大一定會變笨」，可以理解擔心會被傳染，「但是也是要多一點同理心」，誰都不會想要確診，但如果真的確診，也希望大家可以不要攻擊。

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他透露，康復之後，其實身邊有些人看到後就會離得遠遠的，「根本看到鬼一樣」，但幸好朋友的小孩康復之後，回到學校沒有被同學歧視，還給予大大的擁抱，「同理心真的很重要」。

貼文一出，網友們對於鄰居的態度也很生氣，「你鄰居小時候得過腦炎吧」、「怎麼會有人言語攻擊小孩，這樣講話的人真的非常糟糕！不要因為笨鄰居而不開心」、「人心最可怕，等他們確診被排擠才能感受到差異」、「人心比病毒更可怕，他們都覺得遇到鬼，三不五時講，你為什麼可以來公司」、「我這區的鄰長也是知道你家有確診者像看到鬼一樣」。

▼原PO感嘆，確診不可怕，可怕的是人心。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）