美式買1送1、西西里第2杯半價！4大超商「咖啡優惠」連假開喝了

▲4大超商端午連假咖啡優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

端午連假正式開跑了，無論是出遊還是待在家防疫，肯定也都要來杯咖啡開啟美好的一天，《ETtoday新聞雲》整理4大超商限時咖啡優惠，像是全家連3天推「經典美式買1送1」，OK mart則有「指定飲品第2杯半價」等，把握機會喝。

▲7-11門市、APP都有限時咖啡優惠。

●7-11

7-11全門市即日起至6月14日於祭出「指定CITY系列飲品任選第2杯7折」，優惠品項有CITY CAFE拿鐵咖啡、完熟蘋果系列、西西里系列等，且滿額200元搭配icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳還可享立折25元優惠。

另至6月5日前於OPEN POINT行動隨時取推出「6大CITY系列飲品組合優惠價666元」，品項包含CITY PRIMA精品美式咖啡13杯、CITY CAFE特大杯美式咖啡20杯、CITY CAFE大杯拿鐵咖啡18杯、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶16杯及CITY TEA現萃茶四季春青茶／英式紅茶30杯。

●全家

全家即日起至6月5日限時3天於全門市祭出「Let’s Café特大杯經典美式買1送1」，期間凡於門市購買特大杯經典美式就送「特大杯經典美式兌換券1張」，不限冷熱、限原店兌換，提醒兌換券須在6月6日至6月12日期間換完。

另門市再加碼至6月5日前有「老酒風味拿鐵2杯66折」，開放冷熱任選，至於APP隨買跨店取則推「西西里咖啡6杯優惠價299元」，同樣打出66折優惠，提醒兌換期限至9月30日。

●萊爾富

萊爾富即日起至6月5日於Hi-Life VIP APP整買零取內祭出「現煮檸檬咖啡系列同品項買8送8」優惠，包括特大杯冰檸檬氣泡美式咖啡、特大杯冰檸檬美式咖啡，且開放寄杯、跨店兌換。

●OK mart

OK mart即日起至6月5日祭出「指定飲品第2杯半價喝」優惠，指定飲品有「泰式奶茶」、「西西里咖啡」，第2杯通通5折喝。

【你可能也想看】

►胖老爹、漢堡王通通買1送1！外送平台「限時美食優惠」今天開吃

►優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天 勁辣香雞翅、蘋果派都有

►快收下！超商限時3天「特大杯美式買1送1」