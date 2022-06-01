快收下！超商限時3天「特大杯美式買1送1」

▲全家連3天爽喝特大杯美式買1送1 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末咖啡小確幸快收下！全家祭出連3天「Let’s Café特大杯經典美式買1送1」優惠，且不限冷熱、送完為止，加碼喝老酒拿鐵2杯66折，APP隨買跨店取更加碼推西西里咖啡組合同樣下殺66折，先筆記再說；另，OK mart也有限時4天「指定飲品第2杯半價」小確幸。

全家最新「咖啡優惠」來了，6月3日至6月5日限時3天於全門市祭出「Let’s Café特大杯經典美式買1送1」，期間凡於門市購買特大杯經典美式就送「特大杯經典美式兌換券1張」，不限冷熱、限原店兌換，提醒兌換券須在6月6日至6月12日期間換完。

另，門市再加碼即日起至6月5日有「老酒風味拿鐵2杯66折」，開放冷熱任選；APP隨買跨店取則推「西西里咖啡6杯優惠價299元」，同樣打出66折優惠，提醒兌換期限至9月30日。

▲OK mart連4天推指定飲品第2杯半價喝。

另，OK mart也將於6月2日至6月5日祭出限時4天「指定飲品第2杯半價喝」優惠，指定飲品有「泰式奶茶」、「西西里咖啡」，第2杯通通5折開喝。

【你可能也想看】

►胖老爹、漢堡王通通買1送1！外送平台「限時美食優惠」今天開吃

►優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天 勁辣香雞翅、蘋果派都有

►今天開喝！手搖飲限時5天「買1送1」 優惠品項一次看