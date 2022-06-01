台南頂美公園遊具扶手綁沾血西瓜刀　5歲童遭割傷？警方回應了

▲台南市安南區慈安路與安通二街口頂安里頂美公園兒童遊戲區內，民眾發現遊具樓梯扶手上綁有一把西瓜刀上面有血跡，警已將刀送鑑識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區慈安路與安通二街口頂安里頂美公園兒童遊戲區內，5月31日下午5時26分許，民眾發現遊具樓梯扶手上綁有一把西瓜刀上面有血跡，有5歲男童受傷，市警三分局馬上到場查處，發現男童食指背有破皮受傷，但與現場血跡量不符，警方完成鑑識蒐證，並將西瓜刀送驗追查釐清案情中。

警方指出，案發後立即派遣警力到場處理，三分局安順派出所與公園管理人員到場後，先行將相關位置拍照存證，為避免有人遭割傷，而將該把西瓜刀取下，現場扶手及地上緩衝墊因留有血跡，隨即通報該分局鑑識人員到場採集相關跡證進行比對。

據了解，該處當時有1名5歲男童，家長指係遭刀割傷，惟警方勘查，男童受傷係手部食指背破皮受傷，但其流血之血跡量與現場所留之血量根本不符，研判應非遭西瓜刀割傷。

且清查自30日至31日，三分局並未接獲該處有打架鬥毆或119轉報受傷送醫案件，因該處無監視器，為釐清相關案情，已調閱周邊民間監視器進行可疑人車過濾外，警方於31日晚上8時45分許，派員至報案人住處說明目前初步調查結果及調閱監視器進度，同時告知會加強該公園周邊夜間巡邏密度，守護市民安全，請市民朋友毋須驚慌。

據了解，鑑識人員發現現場血跡係呈現「滴落」狀，與砍殺造成「噴濺狀」血跡不同，疑似有人持刀割傷後，讓血跡滴下，目前已將西瓜刀及現場蒐證跡證送鑑定，並擴大調閱監視器，以釐清相關案情疑點，追查真相中。