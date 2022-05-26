台中男遭大樓保全甩棍痛毆！調監視器管委會秒拒絕：你們只是租戶

▲鄭男遭廖姓保全痛毆，氣得告上法院。（示意圖／視覺中國CFP）



記者柯振中／綜合報導

台中一名鄭姓男子2021年酒醉回家，由妻子與大樓保全幫忙攙扶，不料過程中與廖姓保全起了口角，雙方大打出手，廖姓保全拿出甩棍狂毆，嚇得鄭男妻子在旁不斷喊「他喝醉了啦」。鄭男事後希望管委會提供監視器畫面，卻遭到拒絕，氣得一狀告上法院。法院也依照傷害罪等罪嫌，判廖男4個月有期徒刑。

根據《東森新聞》報導，鄭男去年凌晨喝醉回家，由妻子、大樓保全幫忙攙扶，不料過程中鄭男被廖姓保全提醒「對老婆好一點，不要這樣喝酒啊」，氣得不斷用雙手推廖姓保全，一路從大廳推進了管理室。

廖姓保全不斷遭到推擠，最後也不忍了，拿出甩棍開始反擊，打得鄭男在大廳左躲右閃，最後倒在社區中庭，身上也有多處骨折、撕裂傷。

▼鄭男因為不斷動手推廖姓保全，遭廖姓保全持棍痛毆。（示意圖／視覺中國CFP）



廖姓保全動手的當下，鄭男的妻子不斷大喊「不要這樣」、「他喝醉了啦」，但廖姓保全仍不聽勸阻，持續發動攻擊。鄭男的妻子指控，明明與廖姓保全不熟，為何要突然說這種話，且廖男毆打丈夫時明顯「殺紅了眼」。

事後鄭男想向管委會調閱監視器，卻因為只是在該棟大樓承租，因此遭到刁難，鄭男的妻子也指控，管委會處理態度相當差，明明他們也有繳管理費，不曉得為何會區別對待。

鄭男、鄭男妻子將廖姓保全告上法院，法院也依照傷害罪，判廖姓保全4個月有期徒刑。不過，鄭男與鄭妻都認為，這樣的判決實在太輕，還會提起上訴，希望討回公道。

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