錢拿出來！男持西瓜刀怒拍超商櫃台搶3千元　犯案3分鐘就被逮

▲宜蘭男持西瓜刀搶超商，犯案僅3分鐘就被逮。（圖／記者游芳男翻攝）



記者游芳男／宜蘭報導

錢拿出來！宜蘭礁溪分局5月31日晚間23時32分接獲民眾報案，表示有人持西瓜刀強盜超商財物。警方獲報後也立即啟動線上警網進行攔截圍捕，於報案3分鐘內在礁溪鄉德陽路查獲犯案的26歲林姓男子，並查扣作案刀械1把，同時起獲3千元現金贓物，全案依強盜罪嫌移送臺灣宜蘭地方檢察署偵辦。

從超商監視器畫面可以看見，林姓男子拿著一把西瓜刀氣勢洶洶的走進礁溪某間超商，一進超商就持刀朝店員揮舞，怒吼「錢拿出來！」，而一旁在超商內用休息的民眾，見狀也嚇到立刻逃出店外。超商店員面對突然其來的搶劫，一時還無法反應，林男見超商店員愣在原地，竟再持刀怒敲結帳桌面，再次怒吼「錢拿出來！」，並直接走進櫃台內部，持刀揮向店員，要求店員將收銀機打開、交出錢財，讓女店員嚇得花容失色，而男店員為避免遭林男砍傷，立即將收銀機的錢才取出交給林男。

▲宜蘭男持西瓜刀搶超商，衝進結帳櫃台要店員「把錢拿出來」。（圖／記者游芳男翻攝）



不過林男接過超商店員取出的錢財後，似乎還嫌金額太少，要求超商店員再拿錢給他，超商店員無奈之下只好把收銀機打開，強調裡面真的沒錢後，才讓林男悻悻然地離去。不過林男搶完錢財沒多久，錢都還沒捏熱，就遭警方逮捕歸案。

礁溪分局表示，雖時值疫情嚴峻期間，但分局維護轄內治安決心不變，平時除加強超商、銀樓及金融機構等安全維護外，更增加犯罪熱點巡邏密度及見警率，以具體行動保護人民、生命、財產安全。

▲▼宜蘭男持西瓜刀搶超商，犯案僅3分鐘就被逮。（圖／記者游芳男翻攝）

