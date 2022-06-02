快訊／桃園市警局長陳國進7日退休　警政委員許錫榮接任

▲桃園市警局長陳國進將於7日退休，新任局長將由警政署警政委員許錫榮接任。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

桃園市警察局長陳國進將於6月7日退休，警政署日前通盤檢討桃園市警察局局長職缺，2日下午核定由警政署警政委員許錫榮，接任桃園市政府警察局局長，新舊局長交接儀式將於6月7日辦理。

警政署指出：新任桃園市政府警察局局長許錫榮，曾任台北市警局督察、勤務指揮中心主任、桃園市警局分局長、基隆港務警察總隊總隊長、雲林縣警局局長、桃園市警局督察長、副局長、彰化縣警局長及警政署警政委員等職務，內、外勤職務歷練豐富。

▲桃園市警局長陳國進將於7日退休。（圖／記者張君豪翻攝）

且先後於桃園市政府警察局服務8年期間，擔任過大溪、龜山、八德、中壢及桃園分局等5任分局長、及桃園市警局督察長、副局長等職務，熟悉該局勤、業務運作及轄區治安狀況，定能達成治安維護任務。

警政署表示，警察機關首長與重要幹部注重品德操守及領導統御能力，經由職務歷練，培育優秀警察幹部；其他相關重要警職職缺，警政署將以全國一致性原則通盤考量，適時檢討遴補。



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