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社會 社會焦點 保障人權

天虹副總撞死人再懲處2名3線2高階警　警署下令交出通聯送檢方調查

記者陳凱力、黃資真／新竹報導

天虹科技副總羅偉瑞日前因違規左轉與戴姓保全發生碰撞，保全送醫2日不治，之後再爆發有高階警官陪做筆錄、警方幫轉傳肇事者聲明，批判聲浪不斷。今（31）日警政署宣布針對分局長林英煌等人加重處罰，將下令相關幹部交付通聯與對話紀錄。

▲刑事局29日針對疫情假消息案件進行後續說明，由副局長黃家琦、司法科長鄺慶泰及警政署資訊室主任林建隆對外說明、。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局副局長黃家琦（圖中）捲入新竹縣新埔分局長關說天虹科技副總開車撞死保全關說一案，遭警政署加重懲處記過二次。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署認為，竹縣警局祭出的懲處過輕，經調查後重新懲處，包括轉發肇事者聲明稿的副局長許豐統，原劣蹟加重為記過一次；陪同肇事者筆錄的分局長林英煌原申誡一次加重為記過二次；至電請分局長前往關心的刑事警察局副局長黃家琦記過二次；刑警大隊副大隊長吳仁志記過一次。此外，局長楊哲昌考監不周自請處分，申誡一次、公關科長嚴永銘維持申誡一次。

▲天虹副總撞死騎士！不止分局長陪作筆錄　竹縣刑大竟代發聲明。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲天虹副總撞死騎士，作筆錄時竟有警方高層在旁協助。（圖／記者陳凱力翻攝）

警政署指出，刑警大隊副大隊長吳仁志曾致電分局長到場關心，惟事後刑事警察局副局長黃家琦主動發表聲明書，表示他也曾請分局長前往寬慰肇事者，但務必依法辦理，對於造成非議仍自請處分。

目前警政署與新竹縣警局調查結果，並無其他高階警官涉入，但為昭公信，警局將由局長以下相關幹部交付通聯紀錄及通訊軟體對話，報請新竹地檢署併本車禍案件調查。本案相關人員行為不當，新竹縣警局未能即時釐清案情，遭致外界觀感不佳，影響警察形象。本署將要求各級主官（管）引以為戒，以防止類似案件再度發生。

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